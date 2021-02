Konec uhlí v ČR už v roce 2033 navrhuje také ministerstvo financí

Pavel Hanzl 18.2.2021 14:58 Reaguje na Majka Kletečková

To bychom museli uhláky zavřít všechny. Žijí z toho, že prodávají špičkovou, tj. drahou elektřinu do Německa Rakouska, když nefučí a nesvítí. Pokud by to nedělala, zbankrotují ihned, protože za nízké ceny, kdy fučí a svítí nemají šanci konkurovat. A ono fučí na mořích možná 360 dní do roka, na pevnině méně, ale s narůstajícími kapacitami OZE se to zhoršuje.



Výstřel do tmy s rokem 38 jako konec uhlí to působí velmi srandovně.

