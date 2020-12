Konec uhlí v roce 2038. Tak zní doporučení uhelné komise

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Miloš Štáfek Uhlená komise rozhodovala mezi scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Vybrala rok 2038.

Uhelná komise dnes doporučila ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038. O záměru bude rozhodovat vláda. Informaci od několika zdrojů ČTK potvrdil Jiří Koželouh z Hnutí Duha, který je v komisi za asociaci ekologických organizací Zelený kruh. Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043.

Podle zdrojů ČTK hlasovalo 15 členů komise pro rok 2038, dva byli proti a dva se zdrželi. Celkem má komise 19 členů.

V usnesení, které má ČTK k dispozici, komise zároveň schválila, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Komise zmínila dostavbu nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšnou transformaci teplárenství. Vláda by také měla minimálně každých pět let provádět přezkum rozhodnutí v závislosti na vnějších faktorech.

Zástupci ekologických organizací dnes na tiskové konferenci uvedli, že ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který je jedním z předsedů komise, rok 2038 nepodpořil. Byl pro dřívější termín. Podle Jana Rovenského z Greenpeace ČR nebyly před rozhodnutím dostatečně vyhodnoceny dopady na dotčené regiony, životní prostředí, veřejné zdraví, veřejné rozpočty či teplárenství.

Rozhodnutí Uhelné komise je fackou do tváře všem lidem, které trápí změna klimatu, stojí ve společném prohlášení organizací Extinction Rebellion, Limity jsme my, Fridays for Future a Univerzity za klima.

S termínem zásadně nesouhlasí senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas (nezávislý za SEN21). „Věřím, že vláda rozhodne racionálně a nenechá dalších 18 let brzdit rozvoj krajů jen kvůli zájmu firem, jejichž činnost je přinejmenším na severozápadu Čech příčinou řady ekologických, sociálních a zdravotních problémů," řekl k tomu senátor Rabas. Podle něho neexistuje jediný rozumný argument pro tak pomalý odchod od uhlí. "Strašení nezaměstnaností nebo nedostatkem elektřiny jsou jen lobbistické triky. Náš kraj se potřebuje nadechnout, nastartovat čistá průmyslová odvětví a změnit image," tvrdí Rabas. Rozhodnutí Uhelné komise je podle něho ohrožením rozvoje krajů a dává místním lidem znát, že na jejich kvalitě života nezáleží. "Na tenhle budovatelský přístup jako z dob minulého režimu nesmí vláda přistoupit pokud to se svým heslem The Country For Future, země pro budoucnost, myslí vážně,“ řekl senátor Rabas.

