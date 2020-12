Konec uhlí v roce 2038 je rezignace na řešení klimatické krize, tvrdí klimatické hnutí

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels

Klimatické hnutí protestuje proti rozhodnutí Uhelné komise ukončit těžbu a spalování uhlí až v roce 2038. Podle organizací Extinction Rebellion, Limity jsme my, Fridays for Future a Univerzity za klima je rozhodnutí skandální, protože prakticky znamená rezignaci na řešení klimatické krize. Podle vědců totiž musíme s uhlím skončit v nejbližších deseti letech , pokud se máme vyhnout nejhorším dopadům klimatické krize, stojí v prohlášení klimatického hnutí.

Špatné rozhodnutí podtrhuje fakt, že uhelné elektrárny by měly ve velkém končit až po roce 2029, tedy až za devět let. Přitom mezi rozvinutými zeměmi patří Česká republika dlouhodobě k největším znečišťovatelům. Rozhodnutí Uhelné komise proto všechna čtyři hnutí rezolutně odmítají.

“Rozhodnutí Uhelné komise je fackou do tváře všem lidem, na které v České republice v posledních letech dopadá sucho, vlny veder či povodně. Stejně tak se uhelná komise otočila zády vůči lidem z globálního jihu, na které klimatická krize už nyní dopadá velmi tvrdě. Rozhodnutí neakceptujeme a budeme nadále dělat vše pro to, aby uhelné elektrárny jako jsou Počerady nebo Chvaletice brzy přestaly ničit vzduch i klima na planetě. Tohle není konec, ale nový začátek,” řekla členka hnutí Limity jsme my Marika Volfová.

“Uhelná komise nám dala přesně tu zradu, kterou nám slíbila - svým složením i chováním jejích předsedů. Rozhodnutí komise je selhání ministra Brabce, který neudělal dost pro to, aby komise rozhodla dříve a nechal tak volné ruce ministru Havlíčkovi v lobbování za zájmy fosilního průmyslu. Je to zrada mezinárodních úmluv o ochraně klimatu i veškerých ambicí, ke kterým se Česko zavázalo. Především je to ale zrada mladé generace, která volá po záchraně svojí budoucnost a jejíž hlas nebyl vyslyšen, řekl Petr Doubravský z hnutí Fridays For Future.

„Chceme konec uhlí v Česku nejpozději do roku 2030 a spravedlivou transformaci energetiky na obnovitelné zdroje. Řítíme se do nekontrolovatelné globální katastrofy a máme poslední šanci tomu zabránit, nemůžeme si dovolit ztrácet čas,” vysvětluje Adéla Hrdličková z Extinction Rebellion.

