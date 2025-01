Veronika Murzynová: Přebytečná elektřina by mohla pomoci spotřebitelům. Kvůli absenci legislativy ji Česko nesmyslně maří

Slavomil Vinkler 14.1.2025 07:27

To se jen zdá. A co se zdá je sen.

Akumulace je velice drahá a ještě jen na několik hodin. Tepelná čerpadla jsou drahá a v letě jsou nesmysl, v zimě pod nulou taky. Výroba zeleného vodíku -nikdo to pořádně neumí tj. nevyrábí zařízení, je drahá, má účinnost úpod 50%.

Všechny tyto návrhy vyžadují obrovské investice a z nich poplynou odpisy tj. trvalé fixní náklady provoz či ne, kdežto záporné ceny jsou jen krátkodobé. Výsledný produkt bude muset fixní náklady pokrýt.

Pokud se prosadí, bude veškerá energie mnohonásobně násobně dražší než nyní. A co to udělá z konkurenceschopností?

