Sucho a pokles účinnosti přípravků na ochranu rostlin mění skladbu plodin v ČR

Zemědělci přecházejí na pěstování méně náročných plodin, důvodem je sucho, ale i pokles účinnosti přípravků na ochranu rostlin. Zároveň kvůli tomu ustupují od pěstování speciálních plodin. Vyplývá to z vyjádření Agrární komory ČR pro ČTK. Podle dat Českého statistického úřadu letos klesla osevní plocha pohanky, a to o víc než čtvrtinu, žita o 16,3 procenta, ječmene ozimého o téměř 14 procent a řepky o 2,2 procenta. Naopak více se pěstuje pšenice tvrdé nebo ovsa.Zemědělci upozorňují na to, že odolnost rostlin snižuje nejen nedostatek vody v půdě, ale také zákazy účinných látek v přípravcích na ošetřování rostlin. "Na omezené množství těch povolených látek totiž získávají škůdci odolnost a například přípravky, které ještě loni fungovaly proti blýskáčkovi řepkovému, letos nezabírají," uvedla mluvčí komory Barbora Pánková.

Podobné trendy podle Pánkové pozorují pěstitelé i v dalších zemích střední Evropy. Například v Maďarsku se kvůli zákazu účinných přípravků a suchu zvyšují plochy pšenice, ječmene, sóji, a naopak méně se pěstuje kukuřice nebo řepka. Představitelé zemědělských organizací Visegrádské skupiny se proto na nedávném jednání dohodli, že vyzvou Evropskou komisi, aby rozvolnila metody pro nakládání s vodou, které podle nich brzdí efektivní řešení problémů se suchem.

V letošním prvním pololetí spadlo v Česku nejméně srážek za 64 let. Podle předběžných údajů napršelo 222 milimetrů, což bylo 76 procent normálu let 1991 až 2020. Méně než obvykle pršelo každý měsíc, informoval už dříve na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Česku podle Pánkové sucho a šíření škůdců mohou ovlivnit i letošní úrodu, komora očekává, že úroda obilovin a olejnin se bude pohybovat pod pětiletým průměrem. Statistici už dříve uvedli, že sklizeň základních obilovin bude letos kolem 6,82 milionu tun, řepky se sklidí 998.000 tun. Očekávaná úroda základních obilovin je proti loňské podprůměrné sklizni o 0,3 procenta vyšší, v porovnání s pětiletým průměrem je ale o 6,2 procenta nižší.

