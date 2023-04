Veronika Murzynová: Výbory evropského parlamentu odsouhlasily odvážný návrh nové regulace pro snížení emisí metanu v energetice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku, ilustrační snímek.

Výbory evropského parlamentu dnes poslaly do závěrečných kol vyjednávání návrh legislativy, která má přispět k zásadnímu snížení emisí metanu v energetickém sektoru. Evropa tak učinila další důležitý krok na cestě ke zmírnění tempa globálního oteplování. Zda bude legislativa i s klíčovými pozměňovacími návrhy přijata se ukáže pravděpodobně na konci tohoto roku, kdy by měly být dokončeny trialogy mezi evropskými institucemi.Metan je silný skleníkový plyn zodpovědný přibližně za třetinu globálního oteplování. Podle nejnovějších analýz je rapidní snížení emisí metanu nezbytné pro to, abychom limitovali oteplení planety na úrovni kolem 1,5°C. Podle údajů Mezinárodní agentury pro energii IEA vyprodukuje sektor energetiky přibližně 38 % celosvětových antropogenních (lidmi způsobených) emisí metanu, přitom až osmdesáti procent těchto emisí lze zabránit s nulovými čistými náklady pomocí rychlých, účinných a levných opatření.

Návrh nové legislativy, který předložila Evropská komise na konci roku 2021, si klade za cíl chránit životní prostředí snížením emisí metanu z fosilní energie vyrobené nebo spotřebované v EU. Dosáhnout toho chce zavedením pravidelných kontrol a oprav energetické infrastruktury. Jedná se o principy MRV (měření, opravy a jejich verifikaci), LDAR (detekce a opravy netěsností) a LVF (omezení ventilace a flérování). Zakázáno by mělo být rutinní řízené vypouštění a flérování (spalování) metanu. To bude nadále možné pouze v odůvodněných případech.

K přijetí silného stanoviska, které by přispělo k postupnému ukončení naší závislosti na fosilních palivech a plnění evropských závazků v oblasti klimatu, vyzvala v minulém týdnu poslance a poslankyně Evropského parlamentu také CDE v otevřeném dopise.

Dnešní hlasování ve výborech ENVI a ITRE je důležitým krokem k přijetí skutečně účinné metanové legislativy, která povede k výraznému snížení emisí metanu v sektoru energetiky. EU dováží ze zahraničí až 90 % své spotřeby plynu, a k většině úniků plynu dochází mimo území Unie. Evropský parlament ale zaujal silnou pozici a odhlasoval pozměňovací návrhy, které umožní kontrolovat a řešit úniky plynu v celém dodavatelském řetězci, tedy i před tím, než vstoupí na náš trh. Učinil tak i navzdory znepokojivým pokusům o rozmělnění legislativního návrhu ze strany zástupců fosilního průmyslu.

