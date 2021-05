Koniklecům v brněnské rezervaci by mohl ulevit dřevěný chodník

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška / Rezekvitek.cz Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové

Vzácným koniklecům v brněnské přírodní rezervaci Kamenný vrch by v budoucnu mohl ulevit dřevěný chodník vedoucí nad terénem. Návštěvníci rezervace by chodili po něm, a koniklece by tak nesešlapávali. Na svém webu to uvedlo ekologické sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará. V lokalitě podle odhadu roste na 12 hektarech 50 000 až 60 000 trsů konikleců.

Desetitisíce květů lákají každé jaro k návštěvě stovky lidí. Jenže ti leckdy chodí mimo cesty, případně současné cesty rozšiřují, a koniklece tím ničí. Letos museli ochránci kvůli tomu i část lokality obehnat páskou, po letech koniklece hlídali i dobrovolníci, v některé dny také strážníci. Ještě v roce 2018 přitom byla šířka hlavní stezky jeden metr, letos to podle ochránců bylo už 2,5 metru. Řešením je podle nich dřevěný chodník.

"Budou na něm dvě nástupní místa na začátcích. Návštěvníci by se měli pohybovat pouze po chodníku a neslézat z něj. Tomu by mělo zabránit zvýšení nad terén. Vhodným doplňkem bude zábradlí," uvedli ochránci. Šířka chodníku by měla být maximálně jeden metr, přičemž na různých místech budou rozšířená místa směrem do křovin, kde se lidé budou moci vyhnout. Celková délka chodníku by měla být asi 250 metrů.

Financovat by ho mohl brněnský participativní rozpočet. V něm lidé hlasují o návrzích, kdy ty vítězné město uskuteční. Projekt ještě musí projít formální kontrolou, hlasování o jednotlivých návrzích je pak v tomto ročníku rozpočtu v plánu v listopadu. Pokud by projekt chodníku uspěl, chodník by mohl vzniknout v roce 2022.

Přírodní rezervace Kamenný vrch na pomezí brněnských čtvrtí Nový Lískovec a Kohoutovice slavila před třemi lety čtyřicet let od vyhlášení. Je jednou z mála typických stepních oblastí, vzácných konikleců v ní každé jaro vykvétají desetitisíce.

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Rezervace je volně přístupná. Ekologové ale opakovaně vyzývají všechny, kteří ji navštíví, aby se chovali k přírodě šetrně.

