Kopřivnice připravuje oslavu 50 let přehrady Větřkovice, prosí lidi o fotografie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gena Melendrez / Shutterstock.com Fotografování v přírodě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Radnice Kopřivnice na Novojičínsku připravuje na září oslavu 50 let existence vodní nádrže Větřkovice. Chce mimo jiné uspořádat výstavu fotografií přehrady, a vyzývá proto lidi, aby jí zaslali snímky ze svých archivů, sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková."Pomozte nám vytvořit pro oslavenkyni dárek v podobě koláže fotografií! Zapátrejte ve svých fotoarchivech a pošlete nám snímky zachycující, jaká byla zamlada, jak jí to sluší dnes a co krásného jste spolu prožili," vyzvala radnice na svých sociálních sítích. Fotografie k možnému zveřejnění mohou lidé posílat do 10. srpna na e-mailovou adresu vetrky50@koprivnice.cz

"Oslava půlstoletí existence nádrže se uskuteční v sobotu 6. září, kdy se můžete těšit na celodenní akci plnou zábavy a vodních radovánek. V plánu je aquazorbing, aquapaddler, výuka základů paddleboardingu, stezka s úkoly, výtvarný workshop, skákací hrad, výborné občerstvení a mnoho dalšího," uvedla Macháčková.

Zhruba dvacetihektarové vodní dílo bylo vybudováno v letech 1973-1975 jako zásobárna vody pro automobilku Tatra, od napuštění ale slouží také rybářům a rekreantům. "Každoročně se zde pořádá triatlon, v zimě přehradu využívají otužilci i bruslaři a v minulosti se na zamrzlé hladině jely také závody ledové ploché dráhy. Několikrát do roka se u přehrady konají i různé kulturní akce," uvedla mluvčí.

Majitelem nádrže je společnost Tatra Trucks, v nájmu ji má Český rybářský svaz prostřednictvím místní organizace Frenštát pod Radhoštěm. Asi osmdesátimetrový úsek pláže má v podnájmu Kopřivnice, která se snaží rozvíjet rekreační potenciál přehrady a kultivovat její okolí.

V roce 2019 tam město otevřelo nový bufet s veřejnými toaletami, rekultivovalo pláž, doplnilo převlékárny, vybudovalo dětské hřiště a instalovalo nabíjecí stanici pro elektrokola. V roce 2023 tam vzniklo molo.

"Novinkou letošního roku je bezplatné parkování. Město se totiž s majiteli pozemků pod parkovištěm dohodlo na jejich pronájmu, aby zajistilo hladký sezonní provoz," uvedla Macháčková.

reklama