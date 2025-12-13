https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-sibenicnim-vrchu-v-libohaji-v-policce-kde-se-popravovalo-bude-pietni-misto
Na šibeničním vrchu v Liboháji v Poličce, kde se popravovalo, bude pietní místo

13.12.2025 17:41 | POLIČKA (ČTK)
Pietní místo bude součástí první etapy úprav oblasti, která zahrnuje ještě molo u rybníku, obnovu studánky pod kapličkou a cestní síť. Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V lesoparku Liboháj v Poličce na Svitavsku bude upomínka na bývalé popraviště. Archeologové tam našli pozůstatky dvou šibenic i kosterní ostatky. Místo sloužilo k hrdelním trestům od středověku do novověku. ČTK to řekli zástupci města a archeologů.
 
Pietní místo bude součástí první etapy úprav oblasti, která zahrnuje ještě molo u rybníku, obnovu studánky pod kapličkou a cestní síť. Práce by mohly skončit do léta příštího roku. Začne se patrně na jaře. "Liboháj je kus pěkné přírody kousek od města, pro sport a relaxaci je to super místo," řekl vedoucí oddělení životního prostředí Jiří Coufal.

Obnovu Liboháje připravuje město několik let. Studii má z roku 2021, následoval projekt a stavební povolení. První etapa přijde na šest až sedm milionů korun, na cestní síť chce radnice získat dotaci. "Chtěli jsme něco udělat už letos, ale to nestihneme. Místo na šibeničním vrchu se hodně změnilo, je zarostlé, to dřív nebylo. V širším prostoru to tam vykácíme, aby z místa bylo zase vidět na Poličku," řekl starosta Jaroslav Martinů (ODS).

Pověsti tvrdily, že šibeniční vrch byl trochu jinde, na vrcholu nedaleké sjezdovky. Archeologické průzkumy ale ukázaly, že byl na vyvýšeném pahorku blíž k Poličce. Odborníci tam našli základy dvou šibenic. Byly na dobře viditelném místě, aby to mělo odstrašující efekt. "V našem regionu je to první poznatek o popravčím místě," řekla vedoucí archeologického oddělení Regionálního muzea v Litomyšli Jana Němcová.

V zemi se dochovaly kamenné základy šibenic. Jedna měla trojúhelníkovou základnu a je patrně starší. Byly na ní tři dřevené sloupy, ty nesly trámy, na kterých oběšení lidé viseli. Druhá šibenice měla lichoběžníkovou základnu a kamenné sloupy. "Určitě tam šibenice nebyly najednou, lichoběžníková je mladšího data," řekla archeoložka.

Místa poprav připomenou povalové chodníky ve tvaru šibenic, k tomu tam budou informační cedule s texty a obrázky, jak popraviště vypadalo. Kromě toho našli archeologové v zemi kosterní ostatky. Jeden člověk například zemřel rozčtvrcením. Písemné prameny z tohoto období odkazují na případ, kdy zrádci, kteří pomohli za úplatu cizím vojskům proniknout do města, byli odsouzení k tomuto způsobu popravy, dodala archeoložka.

Po první etapě město plánuje ještě druhou část, až na ni vyčlení peníze. Dále bude pracovat na doplnění cestní sítě, podél sjezdovky by mohly být výběhové schody na tréninky, kousek pod popravištěm vyhlídka na město s altánem a květnatou loukou ve svahu. Počítá se také s ptačí pozorovatelnou, řekl Coufal.

