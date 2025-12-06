https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prirodni-pamatka-slanska-hora-ma-po-obnove-rozmanitejsi-prostredi-i-nove-symboly
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přírodní památka Slánská hora má po obnově rozmanitější prostředí i nové symboly

6.12.2025 01:17 | SLANÝ (ČTK)
Kříže dal poprvé v 17. století vztyčit vztyčit šlechtic a politik Bernard Ignác z Martinic. Původní kříže nahradily nové kolem první světové války a v roce 2012.
Kříže dal poprvé v 17. století vztyčit vztyčit šlechtic a politik Bernard Ignác z Martinic. Původní kříže nahradily nové kolem první světové války a v roce 2012.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Miaow Miaow / Wikimeda Commons
Obnova přírodní památky Slánská hora ve Slaném na Kladensku zlepšila podmínky pro růst vzácných rostlin. Na hoře také přibyla naučná stezka a kompletně hotové jsou tři kříže připomínající utrpení lidí za třicetileté války. Úpravy zeleně začaly předloni, nyní jsou práce včetně doplnění prvků dokončené. Náklady přesáhly čtyři miliony korun, město využilo i dotaci Středočeského kraje, řekla ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
 
Na některých místech Slánské hory dalo město odstranit náletové dřeviny, stromy i keře. Úpravy pomohou zachovat původní skalní step s teplomilnou květenou. Mezi vzácnými druhy, které na hoře žijí, jsou třeba tařice skalní, mateřídouška panonská nebo kavyl vláskovitý.

Nové kříže, které jsou symbolem hory, jsou tvořeny černě nabarvenými ocelovými pláty. Stejnou podobu má i zábradlí a cedule na naučné stezce. "Stezka je interaktivní, její součástí jsou i QR kódy," uvedla mluvčí. Kódy přinášejí další doplňující informace o přírodě i historii Slánské hory.

Kříže dal poprvé v 17. století vztyčit vztyčit šlechtic a politik Bernard Ignác z Martinic. Původní kříže nahradily nové kolem první světové války a v roce 2012. Není ale vyloučené, že byly obnoveny i jindy.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Pramen Novoveské kyselky Foto: Lubor Ferenc Wikimedia Commons Studenti architektury navrhli podobu obnovy okolí pramene Novoveské kyselky Dlaně ve vodě Foto: Depositphotos Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem Valdštejnova alej v Jičíně Foto: Aktron Wikimedia Commons V Jičíně se kácí 40 lip ve Valdštejnově aleji. Termín kácení radnice přizpůsobila chráněnému páchníku hnědému

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist