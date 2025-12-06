Přírodní památka Slánská hora má po obnově rozmanitější prostředí i nové symboly
6.12.2025 01:17 | SLANÝ (ČTK)
Kříže dal poprvé v 17. století vztyčit vztyčit šlechtic a politik Bernard Ignác z Martinic. Původní kříže nahradily nové kolem první světové války a v roce 2012.
Nové kříže, které jsou symbolem hory, jsou tvořeny černě nabarvenými ocelovými pláty. Stejnou podobu má i zábradlí a cedule na naučné stezce. "Stezka je interaktivní, její součástí jsou i QR kódy," uvedla mluvčí. Kódy přinášejí další doplňující informace o přírodě i historii Slánské hory.
