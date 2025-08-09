Kovozoo ve Starém Městě otevřela novou tematickou sekci věnovanou pravěku
Největším pravěkým exponátem je triceratops pojmenovaný Jindra. Váží 980 kilogramů, má sedm metrů na délku a 3,5 metru na výšku. Na výrobě vyhynulých zvířat se podílelo více tvůrců. Dinosauři Jura, Jindra a Jolana přicestovali po moři z Thajska, v Kovozoo je však ještě upravovali. "Ptakoještěra Josefa vytvořili sochaři a designéři Lukáš Dvorský a Josef Kukučka, pterodaktyla svařili Jaromír a Klaudia Sabolovi vystupující pod názvem JSS Iron Art. Zrod pravěkých tvorů spolykal bezmála šest tun železa a stovky hodin práce," uvedla Juřenová.
Od příštího týdne zapůjčí Kovozoo triceratopse na měsíc do Kopřivnice na Novojičínsku na výstavu, která připomíná 120. výročí narození Zdeňka Buriana. "Tento slavný malíř a ilustrátor proslul svými jedinečnými vyobrazeními pravěkých tvorů. Jindra se tak stane živou poctou jeho odkazu a poté se vrátí zpět na své místo v Kovozoo," uvedla Juřenová. Pravěkou faunu z kovového šrotu hodlá podle ní areál dále rozšiřovat.
Areál Kovozoo představuje stovky zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem. Kovozoo patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce ve Zlínském kraji. Loni ji navštívilo přibližně 181.000 lidí.
reklama