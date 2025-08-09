https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kovozoo-ve-starem-meste-otevrela-novou-tematickou-sekci-venovanou-praveku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Kovozoo ve Starém Městě otevřela novou tematickou sekci věnovanou pravěku

9.8.2025 23:53 | STARÉ MĚSTO (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Hugo / Wikimeda Commons
Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku otevřela novou tematickou sekci věnovanou pravěku. Návštěvníci v ní uvidí dinosaury vyrobené z kovového šrotu v životní velikosti. Prohlédnout si mohou například tyranosaury pojmenované Jura a Rex, triceratopse Jindru, dilophosaura Jolanu nebo ptakoještěra Josefa, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.
 

Největším pravěkým exponátem je triceratops pojmenovaný Jindra. Váží 980 kilogramů, má sedm metrů na délku a 3,5 metru na výšku. Na výrobě vyhynulých zvířat se podílelo více tvůrců. Dinosauři Jura, Jindra a Jolana přicestovali po moři z Thajska, v Kovozoo je však ještě upravovali. "Ptakoještěra Josefa vytvořili sochaři a designéři Lukáš Dvorský a Josef Kukučka, pterodaktyla svařili Jaromír a Klaudia Sabolovi vystupující pod názvem JSS Iron Art. Zrod pravěkých tvorů spolykal bezmála šest tun železa a stovky hodin práce," uvedla Juřenová.

Od příštího týdne zapůjčí Kovozoo triceratopse na měsíc do Kopřivnice na Novojičínsku na výstavu, která připomíná 120. výročí narození Zdeňka Buriana. "Tento slavný malíř a ilustrátor proslul svými jedinečnými vyobrazeními pravěkých tvorů. Jindra se tak stane živou poctou jeho odkazu a poté se vrátí zpět na své místo v Kovozoo," uvedla Juřenová. Pravěkou faunu z kovového šrotu hodlá podle ní areál dále rozšiřovat.

Areál Kovozoo představuje stovky zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem. Kovozoo patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce ve Zlínském kraji. Loni ji navštívilo přibližně 181.000 lidí.

