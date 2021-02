Kozy pomáhají v Británii zahánět nudu při videokonferencích

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MTSOfan / Flickr "Představte si, že máte pracovní videohovor nebo opravdu dlouhý rodinný hovor. Zamluvíte si kozu, která se k vám do hovoru na chvíli připojí a uvidíte, jestli si toho kolegové všimnou," vysvětluje chovatelka. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Služby svých čtyřnohých svěřenců nabízí britská farmářka k oživení nezajímavých pracovních schůzek a videohovorů. Právě kozy totiž podle ní dodají trochu zábavy životu v karanténě, píše AFP. Když se Dot McCarthyová přiblíží se svým telefonem, aby kozy natočila, jak přežvykují seno nebo se v chlévě věnují jiným obvyklým činnostem, ušatá zvířata se k ní zvědavě přiblíží. Na druhé straně telefonního hovoru jsou tři účastníci, úsměv na rtech, a sledují farmářku, jak jim o svých svěřencích vypráví.

Ve stejnou chvíli je jeden se zaměstnanců farmy připojený k jinému videohovoru a točí záběry stáda.

Cena služby, kterou nabízí farma Cronkshaw Farm v hrabství Lancashire na severozápadě Británie je pět liber (necelých 150 korun) za pět minut videohovoru na jakékoliv platformě.

Na stránkách farmy si lidé mohou vybrat ze sedmi různých koz, od "zasloužilé chůvy" Margharet po malou Lulu s hnědobílou srstí, které sotva rostou rohy.

"Představte si, že máte pracovní videohovor nebo opravdu dlouhý rodinný hovor. Zamluvíte si kozu, která se k vám do hovoru na chvíli připojí a uvidíte, jestli si toho kolegové všimnou," vysvětluje chovatelka.

Když budete mít štěstí, nečekaná návštěvnice na ostatní účastníky hovoru zamečí.

"To, co začalo jako vtip - zapojit kozy do videohovoru, abych rozesmála lidi během jejich pracovní rutiny - začalo opravdu fungovat," říká McCarthyová, které je 32 let.

Službu začala nabízet před necelým rokem a zatím si díky ní přišla na 50 000 liber (téměř 1,5 milionu korun). "Je to šílené!" diví se McCarthyová.

Malý rodinný statek choval ovce a kuřata, už před pandemií začal pro oživení nabízet prohlídky, ukázky s ovčáckými psy, ubytování nebo jógu s kozami.

Díky úspěchu koz na Zoomu může farma i dál zaměstnávat na částečný úvazek dva lidi, které nedávno najala a nabízí přivýdělek i pro místní.

Farmářka si přesto zachovává chladnou hlavu vůči vlně videohovorů v kozí společnosti. "Říkám to už od první uzávěry, nemyslím si, že to bude trvat dlouho," říká McCarthyová s úsměvem. Ale do té doby, "dokud budou lidé stát o kozy, tak zařídíme, aby za nimi kozy chodily," dodává McCarthyová.

reklama