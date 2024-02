Kraj žádá ministra Síkelu o prověření situace okolo haldy Heřmanice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO) požaduje po ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (STAN), aby prověřil postup státního podniku Diamo v případě sanace haldy Heřmanice. Minulý týden ho k tomu vyzval v dopise, sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Podobně už reagoval ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu), který chce, aby se situací kromě Síkely zabýval také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá zhruba 20 let.

V posledních týdnech tam situace eskalovala a podnik Diamo, který má sanaci haldy na starosti, ji pozastavil. Rozhořel se mimo jiné spor o to, zda materiály použité v oddělovací vzdušné stěně, která má bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů, byly v pořádku, nebo ne. Jednotlivé strany podávají trestní oznámení.

Podle hejtmana má ale kraj omezené možnosti do situace zasahovat. "Požadujeme, aby státní podnik Diamo zajistil bezpečnost této lokality. Není přípustné, aby byla ohrožena nedaleká skládka nebezpečného odpadu, její zahoření by mohlo způsobit poškození životního prostředí a zdraví lidí. Chceme, aby byly dodržovány právní předpisy a bylo učiněno maximum pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí," řekl Krkoška.

Domnívá se, že není možné bagatelizovat negativní vlivy odvalu na životní prostředí a zdraví lidí. Kraj je podle hejtmana ve shodě s městem Ostrava v tom, že nelze zastavit sanační práce na odvalu. Krkoška uvedl, že zástupci Diama avizovali, že se aktualizuje projekt sanace odvalu, který bude předložen báňskému úřadu a bude řešit současný stav včetně variantního řešení. "Není ale možné odkládat sanační práce do doby přijetí aktualizovaných podkladů, ale je potřeba již nyní činit takové kroky, které povedou k obnovení prací na odvalu," míní hejtman.

