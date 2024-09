Krajinu na Chomutovsku nově chrání přírodní park Střední Krušnohoří

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajinu mezi Prunéřovským potokem a řekou Chomutovkou nově chrání přírodní park Střední Krušnohoří. S jeho zřízením souhlasily všechny dotčené obce. Území je podle odborníků cenné pro řadu přírodních útvarů, které doplňují stavby vytvořené člověkem. Park vyhlásil Ústecký kraj, informovala mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.O zřízení přírodního parku požádaly krajskou samosprávu loni v červnu obce Blatno, Boleboř, Kalek a Hora Svatého Šebestiána. Vzniklý přírodní park tak bude reprezentovat celý krajinný úsek střední části Krušných hor. Území je převážně lesnaté, převládají zde smrkové a bukové lesy, které doplňují louky a pastviny. Osídlení je spíše řídké. Významnými biotopy v území jsou zejména zachovalé zbytky bučin a rašeliniště, yplývá ze zveřejněného záměru k vyhlášení parku.

V přírodním parku lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody těžit, dělat terénní úpravy, stavět, zahájit užívání pozemků k hromadnému sportovnímu a rekreačnímu využití, zejména zřizovat tábořiště, kempy, motokrosové dráhy, záchytná parkoviště.

Do přírodního parku není povolen vjezd motorových vozidel a obytných přívěsů mimo silnice a místní a účelové komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. V přírodním parku také majitelé nemohou zasahovat do hrázděných domů se zděným přízemím a sedlovou střechou, sakrálních staveb, drobných artefaktů v krajině, pozůstatků zaniklé železniční trati, zaniklých cest a obcí, starých důlních děl a jiných pozůstatků průmyslové činnosti pocházejících z období před rokem 1945. V přírodním parku také nelze využívat pozemky pro budování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a pěstovat plantáže dřevin.

Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Nyní plyne lhůta na podání námitek k záměru. Se záměrem nesouhlasí Boží Dar na Karlovarsku. Několik výhrad má ekologická organizace Greenpeace ČR. Podle ekologických aktivistů některá území, na nichž se vyskytuje vzácná příroda, nejsou do návrhu zahrnuty. Další území, kde jsou vzácné bučiny, nejsou zařazeny do prvních zón možné CHKO, kde je příroda ponechána přirozenému vývoji. Jako problém vnímají i to, že vyhlášení je naplánováno až na rok 2026, neboť do té doby mohou některé zásahy poškodit tamní přírodu.

reklama