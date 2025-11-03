https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajsky-soud-v-praze-zamitl-stiznost-na-referendum-o-caslavske-skladce
Krajský soud v Praze zamítl stížnost na referendum o čáslavské skládce

3.11.2025 22:00 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Krajský soud v Praze zamítl stížnost na referendum v Čáslavi na Kutnohorsku, v němž lidé odmítli plánované rozšíření skládky. Autor stížnosti uvedl, že byl během hlasování porušen zákon zveřejněním informací o průběžné volební účasti. Podle soudu se ale takové tvrzení neprokázalo, vyplývá z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu.
 
Předkladatel stížnosti se domníval, že mohlo být ovlivněno rozhodování části voličů, kteří do zveřejnění údajů o průběžné volební účasti nehlasovali. Podle soudu se však neprokázalo, že by některý ze členů okrskové komise porušil zákonnou povinnost mlčenlivosti o průběžné účasti oprávněných voličů v referendu. Tvrzení uvedená ve stížnosti jsou podle soudu obecná, nekonkrétní a zcela nepodložená.

Vedení města už dříve informovalo, že zastupitelé vezmou rozhodnutí krajského soudu i definitivní výsledek referenda na vědomí na svém nejbližším jednání 8. prosince, což pro ně bude závazné.

Odpůrci rozšíření skládky se obávají růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Odpadová společnost AVE CZ kritiku odmítá. Plebiscitu se zúčastnilo 58 procent voličů a jeho výsledky jsou platné a závazné. Lidé odpovídali v referendu na pět otázek, podle přípravného výboru bylo cílem stanovit konkrétní úkol pro zastupitelstvo, který by byl jasně určený a právně vymahatelný. Většina hlasujících, 71 procent, v odpovědi na první otázku souhlasila s tím, aby město v mezích své působnosti zamezilo rozšiřování skládkování odpadu na svém území.

Další otázky zjišťovaly, zda má město změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro žádný způsob odstraňování a využívání odpadů a zda se tato plocha má stát zemědělskou. Plebiscit dále zjišťoval, zda na této ploše nemá být možná jakákoliv výstavba a provoz do doby kolaudace jihozápadního obchvatu města. Vybudování obchvatu bylo jak radnicí, tak i firmou AVE uváděno jako podmínka pro rozšíření skládky odpadu. Lidé odpovídali i na to, zda má město důsledně vymáhat své nároky vyplývající ze skládkování odpadu. Ve všech případech hlasující odpověděli kladně a jejich rozhodnutí jsou závazná.

Město má změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro nakládání s odpady. Starosta Jaromír Strnad (ČSSD a Nezávislí) ČTK už dříve řekl, že pokud půjde vše rychle, mohla by být změna projednána do konce příštího roku. Společnost AVE CZ uvedla, že výsledek respektuje a bude se zabývat právními aspekty souvisejícími s dopady referenda.

Pražská EVVOluce

