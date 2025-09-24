https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajsky-urad-musi-opet-posoudit-zamer-stavby-recyklacniho-dvora-v-rakovniku
Krajský úřad musí opět posoudit záměr stavby recyklačního dvora v Rakovníku

24.9.2025 20:41 | RAKOVNÍK (ČTK)
Demolice
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Lisa S. / Shutterstock
Středočeský krajský úřad musí opět posoudit záměr stavby recyklačního dvora v Rakovníku, protože ministerstvo životního prostředí nyní dřívější rozhodnutí úřadu zrušilo. Bylo to na základě odvolání města, které se obává dopravní zátěže v blízkosti obytné zástavby. Dvůr s plánovanou roční kapacitou až 250 000 tun materiálu má sloužit k uskladňování a recyklaci stavebního, demoličního a výkopového odpadu. Ministerstvo shledalo důvodnými námitky města zejména ohledně dopravní zátěže a dále námitky týkající se kapacity mobilní recyklační linky, informovala dnes ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
 
"Krajský úřad musí věc znovu posoudit, všechny připomínky města řádně vyhodnotit a jasně odůvodnit své závěry. To se týká zejména posouzení kapacity a četnosti provozu mobilní recyklační linky, dopravní zátěže dotčené lokality a emisní a hlukové zátěže související s intenzitou a trasou dopravy odpadu do zájmové lokality," uvedla mluvčí a dodala, že město Rakovník bude nyní sledovat další postup krajského úřadu, a i nadále uplatňovat svá stanoviska a připomínky s cílem zajistit ochranu životního prostředí a zájmů obyvatel města.

V případě, že úřad nebude moci vyloučit významný negativní vliv na životní prostředí, bude podle mluvčí muset rozhodnout o zpracování kompletního posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse.
Pražská EVVOluce

