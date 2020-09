Krajský úřad v Olomouci udělil výjimku elektrárně Chvaletice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Janos Korom Dr. / Flickr.com >Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů.

Krajský úřad Olomouckého kraje udělil výjimku z nových evropských emisních limitů Elektrárně Chvaletice. Podle provozovatele elektrárny společnosti Sev.en EC výrazně zpřísnil dříve uložené podmínky. Ekologické organizace, které udělení výjimky napadaly, však oponují, že rozhodnutí se příliš neliší od toho, které dříve vydal krajský úřad v Pardubicích a posléze je zrušilo ministerstvo životního prostředí.

Elektrárna žádala o výjimku, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než činí limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Na krajský úřad v Olomouci věc převedlo ministerstvo životního prostředí kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu, kterou podaly ekologické organizace včetně Greenpeace, místní spolky a některé okolní obce.

"Provozovatel Sev.en EC musí každý rok podrobně reportovat o procesu postupného snižování emisí a po uplynutí poloviny lhůty požadované výjimkou mu úřad stanoví nový emisní limit na příslušnou znečišťující látku. Stanovený limit bude revidován již po třech letech," uvedl mediální zástupce elektrárny Petr Dušek.

Podle Jana Rovenského z ekologické organizace Greenpeace je rozhodnutí úřadu v Olomouci věcně téměř stejné jako to, které vydal Krajský úřad v Pardubicích a ministerstvo je následně zrušilo. "Určitě se odvoláme, předpokládám, že věc skončí nakonec u správního soudu," řekl ČTK Rovenský. Vadí mu, že olomoucký úřad povolil elektrárně Chvaletice výjimku na šest let. Poukazuje na přístup společnosti ČEZ, která rovněž žádala pro své elektrárny o výjimky, ale nikoliv u oxidů dusíku a u sloučenin rtuti, jen na dva až čtyři roky. "Očividně to lze dosáhnout," dodal Rovenský.

Právnický spolek Frank Bold Society oceňuje korektní přístup krajského úřadu Olomouckého kraje. "Právě proto mě ale překvapilo, že výjimka nebyla zamítnuta či radikálně zpřísněna. Je bohužel stále nepřiměřeně dlouhá a emisní limit je nastaven příliš vysoko. To platí obzvláště u rtuti, kde již ministerstvo jednou konstatovalo, že výjimka ve výši 357 procent emisního limitu nebyla dostatečně odůvodněná," uvedla na dotaz ČTK za spolek Laura Otýpková.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

