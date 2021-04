Krkavci na Aljašce se naučili lidem krást nákupy před obchodem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | David Dohnal / Shutterstock.com Podle Ricka Sinnotta, bývalého biologa státního ministerstva pro ryby a lovnou zvěř, se v zimě do Anchorage slétají za potravou stovky krkavců velkých. S jarem jich většina odletí. Během zimy se krmí jakýmkoli druhem masa, ovoce a zeleniny. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nový způsob obstarávání potravy si našli krkavci v aljašském městě Anchorage. Slétají se na parkoviště před místní prodejnou obchodního řetězce Costco a kradou lidem nákupy z vozíků, napsala agentura AP.

Jedním z okradených je i Matt Lewallen, který mířil s nákupem do auta, když se k němu slétli krkavci a uzmuli mu z vozíku balení žebírek. "Venku jsem udělal sotva deset kroků, když ke mně přilétli dva krkavci, popadli jeden z balíčků, roztrhli ho a uletěli s ním," řekl Lewallen. Ukradený kus masa podle něj měřil zhruba deset krát 18 centimetrů, což je slušná porce i na krkavce.

"Rozhodně věděli, co dělají. Nebylo to poprvé. Byli pěkně vykrmení, takže si myslím, že si vytvořili vlastní systém," uvedl Lewallen. Až když dojel domů, zjistil, že jeden z krkavců klovl i do dalšího kusu žebírek, ale neodnesl je. "Začal jsem je krájet a dávat do marinády, ale manželka říkala, že to je hnusné, že to maso musíme vrátit," dodal s tím že od obchodu dostali plnou náhradu.

Na sociálních sítích se mezitím objevily další podobné případy krádeže za bílého dne. "Moji rodiče uklízeli nákup a domů přijeli o jeden steak lehčí!" napsala na facebook Kimberly Wallerová. "Ten pták jim ho ukradl rovnou z balíčku přímo na parkovišti," dodala.

Tamara Joyeyová popsala, jak krkavci při krádežích spolupracují. "Přiletěli ke mně dva. Jeden se držel poblíž mého vozíku, skákal po autech a pořád hlasitě krákal. A druhý byl na zemi a pořád se snažil vytáhnout síťku s mexickými okurkami, co vypadají jako maličké melouny," uvedla. Oba kolem ní nepřestávali kroužit, i když se je snažila zahnat. "Čekali na příležitost, jak mi něco ukrást, byli velmi odhodlaní," dodala.

Podle Ricka Sinnotta, bývalého biologa státního ministerstva pro ryby a lovnou zvěř, se v zimě do Anchorage slétají za potravou stovky krkavců velkých. S jarem jich většina odletí. Během zimy se krmí jakýmkoli druhem masa, ovoce a zeleniny.

"Po celá desetiletí sledovali lidi na parkovištích obchodů se vším tím jídlem," řekl Sinnott. "Vědí, jak vypadá kus ovoce v nákupním košíku, protože už ho viděli ležet na zemi nebo v odpadkovém koši," dodal.

reklama