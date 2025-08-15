https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krkonose-maji-kralovnu-hor-mariansky-sloup-tohoto-jmena-je-u-erlebachovy-boudy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

15.8.2025 21:18 | SRNÍ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Erben / Wikimedia Commons
Dnešní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva ve spolupráci s Radimem Hankem. Dílo vznikalo několik let pod záštitou královéhradeckého biskupa Jana Vokála, který mši pod širým nebem dnes sloužil. Za projektem stojí majitelé Erlebachovy boudy, rodina Tomáškova. Akci podpořila také Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).
 
"Účast je odhadem 400 lidí. Místo je zvolené geniálně, hlas sboru se nesl mohutně. Myslím, že je to pro všechny zážitek, na který se nezapomíná. Královéhradecký biskup Jan Vokál požehnal celému dílu a všem, kdo se na něm podíleli," řekl ČTK mluvčí Biskupství královéhradeckého Pavel J. Sršeň.

Slavnost začala v 17:00 mší za doprovodu pěveckého sboru. Na závěr zazněla skladba Ave Maria, Královno hor, kterou pro tuto příležitost složil Jan Pavlica.

Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische boží muka a drobné sakrální stavby mají v Krkonoších bohatou tradici. "Pokud to není v příkrém rozporu s ochranou přírody, tu a tam se mohou objevit nové. Připomínat si naše křesťanské kořeny je dnes více než naléhavé. V případě Královny hor jsme navíc výrazně zasáhli do velikosti a objemu díla," uvedl pro ČTK Böhnisch. Původní návrh podle zástupců KRNAP počítal s větším dílem, finální projekt se musel zmenšit do velikosti i objemu.

Mariánský sloup vznikl v nadmořské výšce 1140 metrů nedaleko kapličky svatého Františka z roku 2007. Součástí úprav na místě byly terénní, statické a kamenické práce. Nejprve byl vztyčen nerezový sloup, tento týden bylo na vrcholu sloupu umístěno sousoší Panny Marie a Ježíše Krista. Sochu vyrobila slévárna Jiřího Sovince a sloup je dílem českobudějovické strojírenské firmy JihoTech. Matka Boží reprezentuje podle autorů v sousoší církev. Na projektu podle Jiřího Tomáška z Erlebachovy boudy spolupracovalo více než sto lidí.

Velký žulový balvan, do něhož je sloup zasazen, byl nalezen pár metrů od Erlebachovy boudy při povodni v loňském roce. "Nerezový sloup je zaražen do kamene jako hřeb do Kristova kříže a vyrůstá ve Strom života," řekl ČTK Tomášek. Modlitby na sloupu jsou řezané strojem z roku 2023, ale socha je odlévaná způsobem jako před tisíci lety, dodal.

Koncepce projektu je podle biskupství inspirovaná knihou Úvod do křesťanství od Josepha Ratzingera, papeže Benedikta XVI. "Skulptury stejné podoby, jen s minimálním rozdílem v označení slova amen, vzniknou celkem čtyři, symbolicky jako čtyři evangelia. Jedna bude umístěna v Krkonoších, druhá poputuje v září do Nazareta v Izraeli, třetí do slovinského Mariboru a čtvrtá asi do Sýrie," uvedl Sršeň.

Pod vedením režiséra Filipa Renče vzniká filmový dokument o tom, jak příběh krkonošského Mariánského sloupu Královna hor vznikal.

