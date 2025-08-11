Krkonoše mají plán péče o lesy do roku 2035, má být méně smrků a více listnáčů
Dokument stanovuje například maximální objem těžby v lesích. V uplynulé dekádě se Správa KRNAP pohybovala na 77 procentech maximálních možností, přičemž šlo o nahodilé i plánované těžby. Nahodilé těžby souvisely zejména s kůrovcem a následky větrných smrští, plánované těžby směřovaly ke změně struktury a druhové skladby lesa.
Zatímco například podíl smrku ztepilého byl v Krkonoších v 90. letech minulého století na 80 procentech, letos to bylo necelých 70 procent, přičemž správci národního parku mají cíl, aby byl podíl této dřeviny v roce 2040 maximálně 65 procent. Naopak třeba u buku lesního podíl zastoupení roste. Zatímco v 90. letech byl na dvou procentech, letos už na sedmi a cíl pro rok 2040 byl stanoven minimálně na 15 procent, uvedla Správa KRNAP.
Velký význam pro les má podle správců parku také tzv. mrtvé dřevo. Mrtvým dřevem se označují odumírající a mrtvé stromy, stojící nebo padlé, v různých stádiích rozkladu. Takové dřevo je pak základem pro přirozenou regeneraci porostů a ke zvyšování odolnosti ekosystému.
Správa má jako cílový ukazatel stanoveno množství mrtvého dřeva minimálně 50 kubických metrů na hektar, přičemž už nyní je průměrná zásoba mrtvého dřeva v krkonošských lesích 56,6 metru krychlových na hektar. "Pro srovnání, průměrná hodnota v ČR je 20 metrů krychlových na hektar," dodal Drahný.
Změna hospodaření v lesích je v Krkonoších hlavním pilířem boje s dopady klimatické změny. Změna hospodaření v lesích začala v 90. letech 20. století v souvislosti s převzetím práva hospodaření k lesům správou parku. Od té doby se mění druhová skladba a struktura lesa, zakázány jsou úmyslné holoseče a také se ponechává mrtvé dřevo v lesích.
Zastoupení dřevin v KRNAP (v procentech):
|Druh dřeviny
|1992
|2003
|2015
|2025
|Cíl 2040
|Smrk ztepilý
|84,28
|81,59
|46,50
|67,96
|Max. 65
|Jedle bělokorá
|0,12
|0,29
|0,53
|0,64
|Min. 2
|Buk lesní
|2,13
|3,79
|5,10
|7,16
|Min. 15
|Ostatní
|13,47
|14,33
|17,87
|24,24
|—
Zdroj: Správa KRNAP
