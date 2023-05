Krkonoše, včetně KRNAP, v roce 2022 zaznamenaly rekordní návštěvnost

Slovan 16.5.2023 15:25

Krkonoše (bráno KRNAP) už jsou na mnoha místech skutečně na hraně únosnosti. Tenhle růst nemůže pokračovat do nekonečna.

Lidi jsou bohužel zblbnutý touhou "něco" vidět všude a vždy a chlubit se tím. Vidím to kolem sebe všude. Každý musí na své cestě vidět něco "zajímavého"... jen málokdo chce jít do té přírody jako takové. Kdepak, musí to mít nějaký zajímavý cíl - rozhledna nebo kopec s hezkým výhledem jsou ideál. Co budou mít z lesa když ani nerostou houby... "tam si choď sám". No taky chodím. Pravidelné 3 hoďky v lese, v klidu se toulat a posedět, je nejlepší terapie mysli co člověk může zažít. Jen tak člověk pochopí tu pravou hodnotu přírody. V lidském řetězu tohle nepochopí nikdy...

Odpovědět