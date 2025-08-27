Kvalita vody v nádržích se kvůli suchu zhoršuje, upozorňuje Povodí Moravy
Nedostatek srážek a vysoké denní teploty způsobují podle vodohospodářů napjatou hydrologickou situaci na celém území povodí Moravy. Průtoky v tocích se pohybují jen okolo 30 procent průměrných hodnot, na třech desítkách míst jsou hodnoty pod hranicí sucha.
"Průtoky v páteřních řekách klesají k minimálním hodnotám, drobnější vodní toky téměř vysychají a voda se v nich vyskytuje již jen v prohlubních ve dně. Na více než 30 měřených místech je průtok pod hranicí sucha, což je kritická mez, která znamená, že takto nízký průtok se zde v průměru vyskytuje jen méně než deset dní v roce," uvedl Fína.
Situaci pomáhají zlepšit vodní nádrže, které uvolněnou vodou ze svých zásob pomáhají zajistit ekologické funkce toků. Významné vodní nádrže za uplynulý týden vypustily do toků o 14 milionů metrů krychlových vody více, než kolik do nich přiteklo. Vzhledem k nízkým hodnotám přítoků tak hladiny vody v nádržích postupně klesají. Například v nádrži Vír je hladina níže o 8,4 metru, v nádrži Karolinka o 4,2 metru, v nádrži Vranov o tři metry. Zásobní prostory vodních nádrží jsou naplněné od 70 až 100 procent, výjimkou jsou nádrže Hubenov a Mostiště, kde jsou důvodem poklesu hladiny stavební práce.
Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.
