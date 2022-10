Kvalitu ovzduší v Mimoni nepříznivě ovlivňují lokální topeniště a doprava

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvalitu ovzduší v Mimoni na Českolipsku nepříznivě ovlivňují lokální topeniště a doprava, kdy centrem vedou dvě silnice druhé třídy. Při měření loni v říjnu na pěti místech ve městě ale naměřené hodnoty škodlivin, jako jsou oxidy síry, dusíku a uhlíku či polétavého prachu, nepřekročily povolené imisní limity.

"Potvrdilo se nám, že problémem jsou lokální topeniště a doprava, která je vedena centrem obce, a na to je potřeba se zaměřit," řekla Loosová. V případě lokálních topenišť je cestou ke zlepšení například nahrazování kotlů v rodinných domech za ekologičtější. "U dopravy by nejefektivnější řešení bylo to komplexní, to znamená v tomto případě vybudování obchvatu," dodala ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová.

Městem s 6500 obyvateli vedou dvě krajské silnice druhé třídy 268 a 270 ve směru od Mnichova Hradiště, Jablonného v Podještědí, Zákup a Doks. V plánu je sice vybudování obchvatu, projekt je ale zatím ve fázi příprav. Nejvíce aut po obou krajských silnicích jezdí v Mimoni ráno mezi 6:00 a 8:00 a odpoledne mezi 13:00 až 14:00 a 15:00 až 16:00. Po silnici 270 loni v říjnu v době měření přes den projelo přes 9300 vozidel a v noci skoro 620 a po silnici 268 přes den bezmála 3750 aut a v noci skoro 450.

Obě silnice sice podle výsledků měření splňují hlukové limity, ale je to jen díky tomu, že byly stavěné podle dřívějších norem. "Použili jsme limity pro starou hlukovou zátěž, a to proto, že víme, že tyto obě komunikace existovaly před rokem 2001," uvedla vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v České Lípě Pavla Procházková. Pro starou hlukovou zátěž jsou limity přes den 70 decibelů a pro noc 60 decibelů. Pro novější komunikace jsou základní limity podle Procházkové o deset decibelů nižší a tyto už ani jedna z krajských silnic v Mimoni nesplňuje.

Měření loni v říjnu prováděli pracovníci Státního zdravotního ústavu v Praze ve spolupráci s hygieniky. Podobné měření se v Libereckém kraji uskutečnilo v minulých letech i v Liberci a České Lípě. Mimoň byla vybrána i proto, že jde o typické menší město, co se týče zdrojů znečištění ovzduší. "Měření reprezentuje i další podobné typy sídel v Libereckém kraji a může sloužit jako zdroj informací při rozhodování o případných opatřeních," dodala Loosová.

reklama