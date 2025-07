Kvůli horku rybáři v Pardubickém kraji čeří a provzdušňují vodu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Někteří rybáři v Pardubickém kraji kvůli horkému počasí preventivně čeří a provzdušňují vodu v rybnících, aby se ryby neudusily a měly dostatek kyslíku. Jeho hodnoty se snižují hlavně ráno a v noci. Někde dávají rybám méně nebo žádné krmení, zjistila v anketě ČTK.Pro přeloučský svaz rybářů je to teď těžší období, protože jejich rybníky napájí Opatovický kanál. Průtoky vody nejsou po celý den dostatečné, řekl ČTK Josef Kratochvíl ze svazu. "Je to špatné, museli jsme přestat krmit ryby. Každý den měříme kyslík, podle toho krmíme, nebo nekrmíme. V hlavním rybníce v Buňkově máme ryby za dva miliony korun. Snad se počasí umoudří a ryby nepadnou," řekl Kratochvíl.

S nedostatkem vody se potýká také Plundrovo rybářství v Dlouhoňovicích na Orlickoústecku. Problém způsobuje sucho, které trvá už více let. "Preventivně rybníky provzdušňujeme a čeříme vodu, aby ryby měly dost vzduchu. Když dojde k deficitu vzduchu, už je pozdě. Lepší je to dělat dřív, než aby bylo pozdě. Máme zkušenosti z dřívějška," řekl ČTK Tomáš Plundra.

Hlubší rybníky, kde je víc vody, jsou na tom lépe. U mělčích rybníků je riziko nedostatku vzduchu větší. Společnost se stará o sedm rybníků, dohromady asi o 25 hektarů, dodal Plundra.

Rybniční hospodářství v Lázních Bohdaneč má rybníky také napájené z Opatovického kanálu. Průtok v něm kolísá, ale aktuálně problémy nejsou. "Kanál je zanesený. Povodí Labe teď monitoruje, čím jsou výkyvy způsobené. Může to být i vodními elektrárnami, které tam jsou," řekl majitel firmy Adolf Vondrka.

Teplé počasí ovšem způsobuje, že se odpaří jeden až dva centimetry vody denně, řekl Vondrka. "Blížíme se k momentu, kdy mohou nastat kyslíkové deficity. Teplota vody má 27 stupňů, což je problém pro dravce, jako jsou štiky, okouni, candáti. Do příštího týdne možná budeme zaznamenávat nějaké jejich úhyny," řekl Vondrka.

Společnost má v rybnících dostatečný poměr fytoplanktonu, který vyrábí kyslík, dodal Vondrka. "Květen byl velice chladný měsíc, přírůstky na rybách jsou o dva tři týdny opožděné. Horší by bylo, kdyby extrémní teplo trvalo delší dobu. Teď čekáme ochlazení a doufáme, že zaprší," řekl Vondrka.

Provzdušňování rybníků zapínalo Rybářství Litomyšl před bouřkami minulý týden. Aktuálně jsou všichni v pohotovosti, baštýři pravidelně měří oxygeny hodnoty kyslíku. "Pokles bývá v noci a ráno nebo když je pod mrakem. Když je sluníčko, tak zelená řasa produkuje kyslík, který nespadne najednou, děje se to postupně," řekl ředitel firmy Michal Brychta.

Čím je rybník teplejší, tím je v něm méně kyslíku. Za kyslíkovým deficitem mohou být další faktory. Sinice odebírají kyslík a prostředí zhoršuje znečištění rybníka. "Hůř jsou na tom rybníky, do kterých teče voda z čističky odpadních vod a přečištění nebývá stoprocentní. Nebo jsou to menší návesní rybníčky nebo rybníky bez přítoku. Bývá to špatné, když zaprší a jde do něj splach bahna," řekl Brychta.

reklama