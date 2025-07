Kvůli nádrži Vlachovice je vykoupeno 98 procent pozemků. Zbývá 60 malých pozemků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Kvůli stavbě vodárenské nádrže Vlachovice na Zlínsku je vykoupeno 98 procent pozemků. Stát na to prostřednictvím ministerstva zemědělství dal bezmála 690 milionů korun. Zbývá asi 60 zpravidla velmi malých pozemků celkem asi za 14,5 milionu korun. Novinářům ve Zlíně to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vodní dílo Vlachovice bude zdrojem pitné vody pro region. Výstavba by mohla začít v roce 2028."Velmi často nejsme schopni dohledat vlastníky, kteří buď nežijí nebo jsou neznámí nebo žijí v zahraničí a podobně, lidé z Povodí Moravy na tom nadále pracují," řekl Výborný. "Dílo je důležité, je zařazeno mezi klíčová díla vodohospodářské infrastruktury v České republice, a to primárně z důvodu zajištění spolehlivého zdroje povrchové pitné vody nejenom pro město Zlín, ale podstatnou část Zlínského kraje a některé další související navazující regiony," uvedl.

Ministr na začátku července ve Zlíně jednal se starosty dotčených obcí, hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem (ANO) i zástupci Povodí Moravy. Do konce volebního období bude podle Výborného podepsáno memorandum mezi ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí, Zlínským krajem a dotčeným obcemi, možná svazkem obcí, který obce vytvořily. Holiš novinářům řekl, že memorandum by se mělo podepisovat v září. "Dohoda je, že bychom ho chtěli teď během července a srpna finalizovat, abychom mohli v září podepsat tu základní dohodu o dalším postupu," uvedl Holiš.

Řeší se také budování kanalizací v desítkách obcí na Zlínsku a další opatření související s připravovanou výstavbou nádrže. Náklady se odhadují na 1,4 miliardy korun. Kvůli kvalitě vody přitékající do nádrže musí mít obce v povodí nádrže vyřešené nakládání s odpadními vodami a zajištěné jejich čistění. Ministerstvo je připraveno se na odkanalizování podílet v rozsahu 85 až 95 procent, uvedl Výborný. Přispět by měl i kraj.

Pokračuje zpracování dokumentace pro povolení záměru na vodní dílo. "Finalizujeme tento podklad, a pokud by všechno šlo podle harmonogramu, tak bychom příští rok v pololetí měli být schopni, pokud by všechno bylo připraveno, včetně všech vyjadřovacích řízení, o tento stavební záměr požádat," uvedl Výborný. Letos v květnu byla podána žádost o vydání stanoviska v rámci EIA, tedy ohledně vlivu na životní prostředí.

Se zahájením stavby se počítá v roce 2028, hotová by měla být v roce 2033. Původně byly náklady odhadované na 5,5 miliardy korun. Očekává se, že budou vyšší. Objem nádrže bude přes 29 milionů metrů krychlových, například Brněnská přehrada má objem 17,7 milionu metrů krychlových. Součástí je také revitalizace krajiny, ozdravení zemědělských a lesních ploch a vytvoření podmínek pro zapojení vodního díla do krajiny. Přírodě blízká opatření v území přispějí k zadržování vody v krajině. Počítá se s výstavbou malých vodních nádrží, tůní či mokřadů i s revitalizací toků.

