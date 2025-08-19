Kvůli nedostatku vody mohly letos lodě na Teplou Vltavu jen v pěti dnech
Vodáci smí na řeku, pokud je výška vody na stanici Soumarský Most minimálně 50 centimetrů. Nyní je na úrovni 42,6 centimetru. "I když o víkendu celkem pršelo, tak hladina se ve Vltavě zvýšila asi o dva centimetry, ale voda odtekla a výška řeky opět klesla. Uvidíme, jestli se situace změní třeba v září nebo v říjnu. Stále je to možné, ale musí vydatněji zapršet," řekl Dvořák.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou, podléhající přísnějšímu režimu ochrany, měří 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky.
Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. U hladiny nad 61 centimetrů může denně na řeku 180 plavidel. Na řeku smí pouze kajaky a kánoe. Loni se na řeku vydalo 3042 lodí. Zákaz splouvání platil kvůli nedostatku vody devět dní. Lodě smí na řeku do konce října.
Zájemci o splouvání se musí předem přihlásit do registračního systému a uhradit poplatek 600 korun. Pokud nejsou podmínky vhodné pro splouvání registrace se automaticky zruší. Poplatek potom dostanou lidé zpět.
