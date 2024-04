Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

pavel peregrin 22.4.2024 13:51 Reaguje na Miloš Zahradník

Přesně tak, jenže to vymyté mozky nikdy nepochopí. Tady jde o to, že naše země by se díky těm vládním pitomcům mohla dostat do nebetyčného průseru. A znovu opakuji, zvláště pro jisté jedince-osobně mě je Rusko ukradené, i s Ukrajinou, ale co mě rozhodně není ukradené je to, že když myš řve na medvěda, tak to většinou ta myš odskáče. Je neuvěřitelné, co za pitomce ve vládě máme.

