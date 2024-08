Kvůli riziku pádu stromů budou uzavřené dvě stezky nad Rešovskými vodopády

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | HABRDA / Shutterstock Turistické značení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvůli riziku pádu schnoucích stromů budou od pondělí uzavřené dvě značené turistické stezky nad Rešovskými vodopády na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Zákaz vstupu se týká červené a zelené trasy. Obě stezky budou nepřístupné od vodopádů po severní hranici národní přírodní rezervace Rešovské vodopády. Červená trasa směřuje do Tvrdkova a zelená do Horního Města, sdělil místostarosta Uničova na Olomoucku Aleš Langer, podle kterého by lidé na tyto stezky neměli chodit už nyní.Zákaz vstupu dnes podle Langera vydá rýmařovská radnice, pod kterou území vodopádů spadá. Riziková situace panuje na hranici pozemků ve vlastnictví města Uničova a Lesů České republiky. Kolem cest proto pracovníci pokácí zhruba 400 nebezpečných stromů, polovina na pozemcích Uničova a polovina na pozemcích ve správě Lesů ČR. "Rozhodnutí o zákazu vstupu, které nyní zpracovává Městský úřad Rýmařov, bude vydáno s platností na tři měsíce. Snahou všech zúčastněných však bude, aby se nebezpečná situace vyřešila co nejdříve. Jakmile bude oblast bezpečná, dojde ke zrušení zákazu vstupu a o této skutečnosti budeme veřejnost bezodkladně informovat," uvedl Langer.

Na stavu dřevin v okolí turistických stezek se podepsala kůrovcová kalamita minulých let. Navíc jde o 150leté smrčinové porosty, u kterých po vydatné bouřce nebo při silném větru hrozí pád. "Největší nebezpečí panuje v soutěsce potoka Huntavy, kudy vedou obě značené turistické trasy. Chtěl bych proto apelovat na návštěvníky, aby do těchto míst v zájmu vlastní bezpečnosti nevstupovali už nyní. A následně aby respektovali vydaný zákaz vstupu," upozornil Langer.

Zásah lesníků bude šetrný, přednostně vytěží poškozené stromy rostoucí v bezprostřední blízkosti turistických cest. "Domluvili jsme se, že z části kácených stromů zůstanou několikametrová torza, která jsou vhodným prostředím pro řadu druhů hmyzu a hub. Prosvětlení lesa pomůže třeba jedli bělokoré, návštěvníci budou moci pozorovat, jak odrůstá z přirozeného zmlazení," řekl Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Lesní správce Pavel Koždoň z Lesů ČR podotkl, že okolí turistických stezek nebude nutné znovu zalesnit. Už nyní tam rostou přirozeně obnovené semenáčky buků, smrků, jedlí a dalších dřevin.

Přístup k Rešovským vodopádům z jižní strany, tedy od Fialova mlýna, zůstane zachovaný. Lidé tak mohou dál navštěvovat alespoň poslední a nejatraktivnější část vodní kaskády, kterou je desetimetrový vodopád. K této části kaskády se turisté dostanou značenými trasami z Rešova či z Valšovského Dolu. Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády chrání hluboké údolí se skalními soutěskami, vodopády, tůněmi a peřejemi. Vodopády tvoří asi 200 metrů dlouhá a zhruba deset metrů široká kaňonovitá soutěska, jejíž stěny se tyčí do výšky 20 metrů. Potok Huntava zde postupně padá z několika stupňů. Chráněné území má rozlohu 77 hektarů.

reklama