Kvůli stavbě parkovišti v Pardubicích by se musely kácet stromy, lidé protestují

Na sídlišti Závod Míru v Pardubicích chce městský obvod pokácet stromy, aby místo nich mohl postavit parkoviště a jednou také dětské hřiště. Postupem let by šlo až o 150 stromů, které by nahradily navazující výsadbou stromy mladé. Proti kácení se staví petice, její autoři nechtějí, aby kvůli projektům přišlo sídliště o zdravé stromy. ČTK to řekl autor petice Jiří Schmidt."Kolem našich domů dnes roste 52 krásných stromů. Z toho neperspektivní jsou čtyři prosychající břízy a jeden jasan je napadený hnilobou. Jenže projekty počítají s velkým kácením, zbýt tam má pět stromů," řekl Schmidt.

Podle něj obvod nepostupuje správně. Nechal si před lety udělat studii, která plánuje postupnou obnovu veřejných prostranství a nezohledňuje vzrostlou zeleň, řekl. "Nejdřív obvod vymyslí projekt a pak kácí. Zadalo si před lety studii, ale nedalo si žádná kritéria, aby byly respektovány zdravé a vzrostlé stromy," řekl Schmidt.

Starosta Filip Šťastný (ANO) řekl, že studie vychází z toho, co si lidé na sídlišti přejí. Zahrnuje celé sídlištní území. Navrženo je v ní ke kácení asi 150 stromů, ne najednou, ale po etapách v několika letech. Podle starosty je velká část stromů dožívajících.

"Na druhou stranu studie navrhuje přibližně 400 stromů vysadit. Bilance je více než dvojnásobná. Chápu, že je to neoblíbené téma, že kdykoliv chce někdo něco skácet, vyvolává to velký humbuk," řekl Šťastný.

Podle Schmidta ale není strom jako strom, desítky let stará lípa, která je košatá a ochlazuje okolí, je něco jiného, než když se místo ní zasadí mladé proutky. "Požadujeme, aby vždycky před zpracováním projektu bylo na základě dendrologické studie posouzeno, jaké stromy jsou provozně nebezpečné, přestárlé, nemocné a ty byly pokáceny," řekl Schmidt. Jiné stromy se kácet nemusí, projekty se mají přizpůsobit zeleni a ne naopak, dodal.

Starosta se domnívá, že následná výsadba kolem plánovaného parkoviště se čtyřicítkou míst u domu č.p. 1823 a 1828 bude dostatečná. Nové stromy budou mít velké koruny a do několika let parkovací plochu zastíní. "Lidé si stěžovali, že v přední části sídliště nemají kde parkovat. Stromy tam zase budou zpátky, zasadíme je. Aktuálně dokončujeme projekt, mohlo by se začít stavět letos nebo příští rok na jaře," řekl starosta. Na hřiště s inkluzivními prvky pro zdravé a handicapované děti bude shánět obvodní radnice dotace, dodal.

Studii považuje Šťastný za dobrou, nepopulární kácení je nutné, ale za deset až 15 let bude území nádherné zelené sídliště, kde se bude lidem dobře žít, řekl.

Dokument není registrovanou územní studií, ale koncepčním návodem, řídit se jí obvod nemusí, řekl zastupitel MO I Filip Sedlák (Naše Pardubice). "Obvod říká, my za nic nemůžeme, tady je schválená studie a my musíme jít podle ní. Už od února proti parkovišti a hřišti bojuji, říkám jim, pojďme to vymyslet jinak. Přišel jsem s oponentním návrhem, který mi smetli ze stolu," řekl Sedlák. Zastupitel sleduje stránky stromypodkontrolou.cz, které ukazují, že v místě budoucího parkoviště se bude kácet zbytečně, dodal.

