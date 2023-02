Kvůli stavbě protipovodňové hráze v Bohumíně vykáceli 470 stromů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvůli výstavbě protipovodňové hráze, která má ochránit před stoletou vodou obyvatele bohumínské městské části Pudlov, bylo nutné vykácet 470 stromů. Nahradí je ale nové dřeviny. Stavbu protipovodňové hráze má na starosti státní podnik Povodí Odry, který už ukončil kácení stromů a dřevin, v následujících týdnech začne s opravou dvou menších mostů. Místní obyvatelé musí proto počítat s dopravním omezením. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.

"Podmínkou bylo, aby Povodí Odry provedlo zásahy do dřevinných porostů mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tedy nejpozději do března, což splnilo. I přes velký rozsah kácení šlo o průměrné až podprůměrné kusy stromů," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.

Státní podnik musí podle rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vysadit na území města 648 stromů. Část z nich přímo v blízkosti řeky Odry u budoucí hráze, část pak u výpadovky na Karvinou, kde město před dvěma lety vytvořilo nový lesík. "Půjde o dlouhověké a perspektivní stromy, konkrétně o dub letní, lípu srdčitou, habr obecný a dva druhy javoru," doplnil Stošek. Náhradní výsadba musí být dokončena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby, případně do dvou let od kácení. Povodí Odry navíc musí dalších pět let o nové stromy pečovat.

S plánovanými opravami mostů by se mohlo začít v dubnu a květnu. "Rekonstrukce mostu ve Vrbické ulici a mostu do areálu štěrkovny si vyžádá dopravní omezení. Na objízdné trasy řidiče navede přechodné značení. Následně se Povodí Odry chystá na stavbu protipovodňové zdi podél Stružky ve Vrbici a ochranné hráze až po zmíněný mostek do štěrkovny,“ řekl místostarosta Lumír Macura (ČSSD).

Pudlov je poslední bohumínskou městkou částí, která na zhotovení protipovodňového valu čeká. Projekt má tři etapy a stavba bude stát 400 milionů korun. Hráz bude mít délku téměř tři kilometry a šířku v koruně čtyři metry. Aby se vytvořil volný prostor pro bezpečné rozlévání vody do okolí v případě záplav, nepovede v těsné blízkosti řeky. "Na investiční akci jsme se jako město podíleli i finančně. Poskytli jsme celkem šest milionů korun, čtyři z toho na výkupy pozemků, zbývající dva na zpracování projektu. Proces výkupů pozemků trval kvůli některým majitelům dlouhých šest let, nakonec se neobešel bez procesu vyvlastnění," řekl starosta Petr Vícha (ČSSD). Protipovodňová hráz pomůže ochránit nejen domy zhruba 800 obyvatel, kteří v místě žijí, ale také rozvodnu, která zásobuje elektřinou celé město. Stavba by měla být dokončena na podzim 2025.

reklama