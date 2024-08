Kvůli výstavbě obří továrny Tesla u Berlína bylo vykáceno půl milionu stromů

Břetislav Machaček 22.8.2024 19:27

Výroba "ekologických" vozítek si vyžaduje ničit přírodu jak v Německu, tak

i v D. Lutyni na Karvinsku. Investor jasně řekl, že buď "zelená louka" a nebo nic. Ekologie si prostě vyžaduje ekologické oběti, aby si cizí firmy napakovaly kapsy s co nejmenšími náklady. Jim o žádnou záchranu planety

nejde a lidé by to měli konečně pochopit. Jim jde o druh pohonu, který se stane konkurenceschopným pouze s minimálními náklady a s dotacemi všeho druhu. Už pouhé zvýšení nákladů při stavbě na místě bývalých továren dělá

z baterií do aut drahé zboží a to ještě budou určitě žádat daňové úlevy

a pozemky za cenu orné půdy. Vláda si musí pospíšit, než ji dají voliči stopku, neboť se zapsala do dějin jako nejarogantnější vláda přehlížející

dokonce výsledky referenda. Vláda jsou ale taky fyzické osoby a ty je

možno po skončení mandátu obžalovat pro nerespektování referenda a to

rozhodnutí byť za cenu sankcí zrušit. Sankce dát k úhradě členům vlády

a jejich stranám stejně, jako se KSČ po revoluci znárodnil majetek. Je

to totiž tentýž případ.

