Labská Stráň opět požádá o náhradu nákladů na hašení požáru v Českém Švýcarsku

Labská Stráň na Děčínsku je jednou z obcí, které chybovaly v podání žádosti o kompenzaci nákladů spojených s hašením požáru v národním parku České Švýcarsko. Některé obce ji nepodaly vůbec. Starostka Labské Stráně Ludmila Hejdová ČTK řekla, že radnice sice žádost odeslala, k rukám ministerských úředníků se však zřejmě kvůli chybě nedostala. Obec proto bude o kompenzaci žádat znovu. Ministerstvo vnitra včera prostřednictvím generálního ředitelství hasičů vypsalo další výzvu, obce mohou žádosti posílat do 3. února.

"My jsme jim všechno poslali přes jejich portál tak, jak se to mělo udělat. Poté jsme jim žádost poslali datovou schránkou, ale nepřišlo jim to," uvedla Hejdová. Obec podle ní žádala zhruba o 600 000 korun. Zda radnice požádá o stejnou částku, je podle starostky v řešení. Naopak Děčín se svou žádostí uspěl. Primátor Jiří Anděl (ANO) ČTK sdělil, že se chce s další výzvou seznámit a zvážit, zda město splňuje podmínky pro podání další žádosti.

V první výzvě přišlo 366 žádostí, vyplaceno bylo 52 milionů korun. Další výzva je vypsaná kvůli 14 obcím, které se přihlásit nestihly, v žádosti chybovaly a nebo dostaly menší obnos peněz, než byl jejich požadavek. ČTK to řekla mluvčí generálního ředitelství hasičů Pavla Jakoubková. K dispozice bude 15,5 milionu korun.

Nejrozsáhlejší požár v ČR vypukl v loni 24. července. Rozšířil se na 1060 hektarů a na jeho uhašení, které trvalo 20 dní, se podílelo 6000 hasičů se 400 kusy techniky. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

