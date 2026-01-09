Bývalý dobrovolný strážce nenese vinu za požár v Českém Švýcarsku, rozhodl znovu soud
Soud má za to, že se Lobotkova vina neprokázala. "Platí, že pokud důkazní situace se nijak nezměnila, to znamená, zůstává zcela totožná (...), nemůže být překvapivé pro procesní strany, že při totožné důkazní situaci, soud rozhodl totožným způsobem," řekl soudce Roman Felzmann.
Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Vinu připustil jen ohledně pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za něž mu odvolací senát pravomocně potvrdil dvouleté vězení a ústavní léčení. Za založení rozsáhlého požáru rezervace mu hrozí až 15 let vězení.
Obžalovaný si již větší část trestu za menší požáry odpykal ve vazbě, kde byl od května 2023 do ledna 2025. "Klient zvažuje podání dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu, jelikož je ten trest relativně přísný. Také vrchní soud ho hodnotil jako relativně přísný, a to se týká i toho ochranného léčení ústavní formou," řekl novinářům obhájce Vít Pavko. Podle něj Lobotka už rok, kdy je na svobodě, prokazuje, že je schopný začlenění do společnosti bez komplikací. "Potom není důvod nařizovat ústavní léčbu," uzavřel advokát.
Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6000 hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.
reklama