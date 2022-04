Labutí samec na řece v Plzni pronásledoval kánoe, ochranáři ho přemístili

Zdroj | DESOP Plzeň

Ochránci zvířat přestěhovali z břehu řeky v centru Plzně velkého labutího samce, kterému přezdívají "trenér", i s jeho partnerkou na rybník na Rokycansku. Důvodem bylo to, že pronásledoval kanoisty trénující na Radbuze a zejména děti se ho báli. Labuťák se před několika dny vrátil na své oblíbené hnízdiště u loděnice poblíž dominantního činžovního domu Mrakodrap. Záchranáři zvířat s odborem životního prostředí magistrátu museli pár rychle přesunout na rybník za Plzní ještě v době, než si ptáci začali stavět hnízdo. ČTK to dnes řekl Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.

"Dokud bylo zataženo, tak se to s ním dalo vydržet, ale když vysvitlo sluníčko, nastoupaly mu opět hormony na takovou hladinu, že projet kolem i na rychlostní kánoi byl docela problém," uvedl Makoň. Podle něj se obzvláště bojovný samec nebál ani dračích lodí, které trénují opodál. "A tak od prvního dne, co se labutí pár na řece objevil, jsme s odborem životního prostředí opět řešili, zda by nebylo lepší labutě přesunout jinam, dřív než začnou stavět hnízdo," řekl. Navíc loni na řece byl problém i s tím, že se muselo s kolísající vodní hladinou neustále s hnízdem hýbat. A následně tři narozená mláďata v prvním týdnu života zmizela, zřejmě spadla z jezu u Mrakodrapu.

"Také proto jsme letos, a to zcela mimořádně, labutí pár hned na začátku hnízdní sezóny odchytili a převezli na Horní Kokotský rybník (na Rokycansku), kde by měl mít víc klidu i potravy," řekl Makoň. Záchranářům nahrálo také to, že labutě se vrátily v době, kdy bylo chladno a nezačaly ještě stavět hnízdo. "Navíc šly na rohlík, a tak se nám podařilo úspěšně odchytit oba dva ptáky," uvedl.

Kvůli náletům "trenéra" se v minulých letech nedobrovolně vykoupalo v Radbuze i pár dlouholetých závodníků ročně. Labutí samec je nechal projet kolem hnízda, dal lodi náskok a pak se za ní rozlétl. Kanoista se pak soustředil už jen na blížící se zvuk máchajících křídel pleskajících o vodu. Poté, co sportovci dojeli do cíle, většinou dosedl za lodí, ale někdy prolétl těsně okolo nich. Podle Makoně není agresivní, ale chránil si hnízdo a družku.

Velký pták se loni v březnu na Radbuzu opět vrátil po dvou letech, když předtím ho záchranáři už jednou převezli na Kokotský rybník. Následně ale uhynula samice, a tak odletěl jinam. Teď má už druhým rokem novou partnerku. Makoň tohoto, tehdy ještě mladého labuťáka, zachránil před deseti lety při úniku oleje do Berounky za Plzní.

