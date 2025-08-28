https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/na-prelomu-leta-a-podzimu-prichazi-cas-netopyrich-zaletu.co-delat-pokud-vam-vletne-do-bytu-netopyr
Na přelomu léta a podzimu přichází čas netopýřích záletů. Co dělat, pokud vám vlétne do bytu netopýr?

28.8.2025 05:03 | PRAHA (Ekolist.cz)
Sezóna záchranným stanicím nikdy nekončí. Sotva pominula doba zvířecích mláďat, přichází doba netopýřích záletů.
Foto | Archa Liberec / ČSOP
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova invaze často velmi početných skupin (až stovek) netopýrů do městských bytů, sálů nemocnic či chodeb úřadů.
 
V Liberci už z jednoho bytu vysvobodili 158 netopýrů hvízdavých, z druhého o dva dny později 16. Pražská zvířecí záchranka nyní vyjíždí pro zbloudilé netopýry každý den.

Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se můžeme setkat s netopýrem rezavým. Oba obývají městské parky, panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny.

Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich omylem zalétnou, se velice špatně vyhánějí a není snadné je jen tak chytit.

Pronikne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět.

Odchyt netopýra na vlastní pěst nedoporučujeme. V případě netopýřího návštěvníka se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám ve všem rádi poradí.

Záchranné stanice v takových případech vyjíždějí netopýry pochytat a vypustit zpět do přírody. Vyčerpaným jedincům pak poskytují i několikadenní léčebnou kůru.

Kontakty na záchranné stanice naleznete na www.zvirevnouzi.cz. Centrální dispečink záchranných stanic je na telefonu 774 155 155, Pražskou zvířecí záchranku na 774 155 185. Pro podrobnější informace o životě netopýrů doporučujeme i návštěvu webové stránky Českého svazu ochránců přírody Nyctalus, který provozuje i SOS netopýří linku 731 523 599.

Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. V Praze jde především o zálety jednotlivců.

Prozatímní letošní rekord pochází opět z Liberce, 158 jedinců netopýra hvízdavého z jednoho bytu. V takových lokalitách je nyní skutečně lepší, pokud okna nejsou opatřena síťkou, je v noci vůbec neotvírat.

V loňském roce přijala Národní síť záchranných stanic celkem 4739 netopýrů. V tom letošním to bylo zatím 2490, ale netopýří sezóna teprve začíná

Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo zraněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim v tomto případě můžete dodržováním uvedených preventivních opatření. Chcete-li podpořit záchranné stanice v jejich činnostech finančně, můžete tak učinit přes náš darovací portál sbírky Zvíře v nouzi nebo na sbírkový účet 33553322/0800.

A pokud chcete záchranným stanicím opravdu udělat radost, buďte ohleduplní ke zvířatům, která tu s námi žijí.

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor je ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.
