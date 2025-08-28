Na přelomu léta a podzimu přichází čas netopýřích záletů. Co dělat, pokud vám vlétne do bytu netopýr?
Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se můžeme setkat s netopýrem rezavým. Oba obývají městské parky, panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny.
Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich omylem zalétnou, se velice špatně vyhánějí a není snadné je jen tak chytit.
Pronikne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět.
Odchyt netopýra na vlastní pěst nedoporučujeme. V případě netopýřího návštěvníka se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám ve všem rádi poradí.
Záchranné stanice v takových případech vyjíždějí netopýry pochytat a vypustit zpět do přírody. Vyčerpaným jedincům pak poskytují i několikadenní léčebnou kůru.
Kontakty na záchranné stanice naleznete na www.zvirevnouzi.cz. Centrální dispečink záchranných stanic je na telefonu 774 155 155, Pražskou zvířecí záchranku na 774 155 185. Pro podrobnější informace o životě netopýrů doporučujeme i návštěvu webové stránky Českého svazu ochránců přírody Nyctalus, který provozuje i SOS netopýří linku 731 523 599.
Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. V Praze jde především o zálety jednotlivců.
Prozatímní letošní rekord pochází opět z Liberce, 158 jedinců netopýra hvízdavého z jednoho bytu. V takových lokalitách je nyní skutečně lepší, pokud okna nejsou opatřena síťkou, je v noci vůbec neotvírat.
V loňském roce přijala Národní síť záchranných stanic celkem 4739 netopýrů. V tom letošním to bylo zatím 2490, ale netopýří sezóna teprve začíná
Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo zraněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim v tomto případě můžete dodržováním uvedených preventivních opatření. Chcete-li podpořit záchranné stanice v jejich činnostech finančně, můžete tak učinit přes náš darovací portál sbírky Zvíře v nouzi nebo na sbírkový účet 33553322/0800.
A pokud chcete záchranným stanicím opravdu udělat radost, buďte ohleduplní ke zvířatům, která tu s námi žijí.
