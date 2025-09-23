https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stat-nabidne-115-milionu-stanicim-pro-zabavene-selmy-nebo-chranene-vlky-ci-rysy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Stát nabídne 115 milionů stanicím pro zabavené šelmy nebo chráněné vlky či rysy

23.9.2025 01:45 (ČTK)
Foto | Tambako The Jaguar / Flickr
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne ve dvou dotačních výzvách 115 milionů korun na úpravy stanic, které se starají o zabavené šelmy z nelegálních chovů nebo o chráněné vlky či rysy z české přírody. Úřad to oznámil na svém webu. Žádosti o dotace budou moci zájemci podávat od začátku října zhruba do jara příštího roku. Po opakovaných incidentech souvisejících s nelegálními chovy šelem uvedl na konci srpna ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), že Česko musí do budoucna zpřísnit legislativu vůči nelegálním chovatelům.
 
Obě výzvy jsou zaměřené především na vytvoření podmínek pro péči o velké šelmy. Stanice mohou získat jednak prostřednictvím unijního Operačního programu Životní prostředí dohromady až 80 milionů korun na modernizaci a rozšíření center CITES (Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Dalších 35 milionů uvolní Státní fond životního prostředí v Národním programu Životní prostředí. Tyto peníze budou určeny na vytvoření nebo zlepšení podmínek pro péči o velké šelmy v záchranných stanicích. Podpora zahrnuje i projektové přípravy komplexních renovací, zejména v případech přesunu stanice nebo její části do jiné lokality.

"Díky tomu pomůžeme posílit kapacity záchranných center a stanic, aby se dokázaly postarat jak o šelmy zabavené z nelegálních chovů, tak o chráněné druhy z naší přírody," uvedl ministr Hladík. "Subjekty s platným povolením k provozu mohou získat až 80procentní dotaci. Vyžadujeme, aby měl žadatel kvalitní projektovou dokumentaci a záchranná stanice fungovala soustavně alespoň tři roky. Díky tomu máme jistotu, že podpořené projekty opravdu přispějí ke zlepšení péče o chráněné druhy zvířat," doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí pro obě výzvy startuje 1. října. Výzva z Operačního programu Životní prostředí vyhlášená pod číslem 94 potrvá do 28. února 2026. U výzvy číslo 22/2025 z Národního programu Životní prostředí mohou zájemci předkládat projekty do 31. března 2026, nebo do vyčerpání peněz.

Diskuze o nelegálních chovech šelem obnovil srpnový incident, kdy v nelegálním chovu ve Zvoli u Prahy utekl z klece lev a poranil ošetřovatele. Policisté pak zvíře zastřelili. Zoopark ve Zvoli přitom fungoval tři roky bez povolení. Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy byl zoopark tak dlouho v "šedé zóně" hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát.

V srpnu také Humpolec na Pelhřimovsku zabavil přes 100 zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách v tamním zvěřinci, ale zůstala v něm dvacítka šelem, které není kam umístit, uvedl server iROZHLAS.cz. V roce 2019 ve Zděchově na Vsetínsku v nepovoleném chovu zabil lev chovatele.

Zlínská zoologická zahrada dokončila letos v srpnu stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 90 milionů korun. Je to první podobné centrum v Česku. Je určené právě i pro lvy, které stát odebere soukromým chovatelům. Stavbu podle MŽP podpořila dotace 20 milionů z Operačního programu Životní prostředí. "Jen za poslední čtyři roky jsme podpořili 11 záchranných stanic a center částkou ve výši 126,5 milionu korun," doplnil Hladík.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
