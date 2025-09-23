Stát nabídne 115 milionů stanicím pro zabavené šelmy nebo chráněné vlky či rysy
"Díky tomu pomůžeme posílit kapacity záchranných center a stanic, aby se dokázaly postarat jak o šelmy zabavené z nelegálních chovů, tak o chráněné druhy z naší přírody," uvedl ministr Hladík. "Subjekty s platným povolením k provozu mohou získat až 80procentní dotaci. Vyžadujeme, aby měl žadatel kvalitní projektovou dokumentaci a záchranná stanice fungovala soustavně alespoň tři roky. Díky tomu máme jistotu, že podpořené projekty opravdu přispějí ke zlepšení péče o chráněné druhy zvířat," doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Příjem žádostí pro obě výzvy startuje 1. října. Výzva z Operačního programu Životní prostředí vyhlášená pod číslem 94 potrvá do 28. února 2026. U výzvy číslo 22/2025 z Národního programu Životní prostředí mohou zájemci předkládat projekty do 31. března 2026, nebo do vyčerpání peněz.
Diskuze o nelegálních chovech šelem obnovil srpnový incident, kdy v nelegálním chovu ve Zvoli u Prahy utekl z klece lev a poranil ošetřovatele. Policisté pak zvíře zastřelili. Zoopark ve Zvoli přitom fungoval tři roky bez povolení. Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy byl zoopark tak dlouho v "šedé zóně" hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát.
V srpnu také Humpolec na Pelhřimovsku zabavil přes 100 zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách v tamním zvěřinci, ale zůstala v něm dvacítka šelem, které není kam umístit, uvedl server iROZHLAS.cz. V roce 2019 ve Zděchově na Vsetínsku v nepovoleném chovu zabil lev chovatele.
Zlínská zoologická zahrada dokončila letos v srpnu stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 90 milionů korun. Je to první podobné centrum v Česku. Je určené právě i pro lvy, které stát odebere soukromým chovatelům. Stavbu podle MŽP podpořila dotace 20 milionů z Operačního programu Životní prostředí. "Jen za poslední čtyři roky jsme podpořili 11 záchranných stanic a center částkou ve výši 126,5 milionu korun," doplnil Hladík.
