Vlašimská záchranná stanice letos přijala 35 rorýsů, ohrožují je i větrací mřížky

Záchranná stanice pro živočichy ve Vlašimi na Benešovsku přijala letos už 35 rorýsů, víc než třetina z nich se zranila v technických otvorech domů. S vyproštěním uvízlých ptáků musí pomáhat i hasiči. Podobné zásahy řešili ochránci přírody v posledních dnech ve Vlašimi, Písku a Děčíně. Ve Vlašimi jde ve většině případů o jeden z bytových domů, kvůli odstranění mřížek proto ochránci podali podnět na odbor životního prostředí. ČTK o tom dnes informovala Alena Konvalinová z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.Plastové mřížky větracích otvorů domu jsou popraskané s ostrými výčnělky, o které se ptáci zachytili a uvízli. "Ptáci v těchto případech trpí nejen stresem, ale často i fyzickým poraněním. Jednoho se již nepodařilo zachránit včas a bohužel uhynul. Některým rorýsům se podařilo vyprostit bez pomoci," uvedla Konvalinová. Kvůli opakujícím se problémům podali ochránci podnět na odbor životního prostředí, který jej předal krajskému úřadu. "Doufáme, že na základě našeho podnětu budou nebezpečné mřížky odstraněny," dodává Konvalinová.

Vedle poškozených větracích mřížek ohrožují rorýse i další pasti. Rorýsi hnízdí ve štěrbinách budov, často pod střechami, kde se mohou přehřát. Mláďata pak kvůli přehřátí vyskakují z hnízd dříve, než jsou schopna letu. Z celkového počtu 854 rorýsů přijatých k 15. červenci do Národní sítě záchranných stanic bylo 311 mláďat.

"Mláďata rorýsů bohužel není možné vrátit do hnízda, tak jako u jiných druhů ptáků. Dutiny jsou často obtížně dostupné, a navíc v případech horkých dní by mládě opětovně hnízdo opustilo," uvedla Konvalinová. Lidé by se proto měli při nálezu mláděte rorýsa obrátit na záchrannou stanici. Ptáci se také často zraní, když se zamotají do uvolněných tkanin nebo provázků. Smrtelnou pastí mohou pro rorýse být i ochranné sítě na budovách, instalované například proti holubům.

Rorýs obecný patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožený. Ničení jeho hnízd, rušení při hnízdění nebo usmrcení je zakázané. Stavební zásahy v období hnízdění, zejména výměna mřížek, zateplování fasád nebo rekonstrukce střech, mohou být provedeny až na základě výjimky příslušného krajského úřadu.

