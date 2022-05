Lavrov jednal v Alžírsku kromě jiného o dodávkách plynu do Evropy

Svatá Prostoto 11.5.2022 12:57

Různí Hanzlové by si měli uvědomit, že je na světě řada států, kterým je úplně jedno jak blbě Ukrajina dopadne a nehnulo by s nima ani kdyby Moskva srovnala Kyjev se zemí. To zaprvé. Za druhé by si měli rovněž uvědomit, že řada zemí není z Ivanů třeba až tak úplně na větvi, ale EU a USA mají z nejrůznějších důvodů plné zuby a s tím Ivanem půjdou ho holportu i kdyby to mělo být EU+USA natruc.



Nemusíme s tím souhlasit, nemusíme to chápat, můžeme si o nich myslet cokoli nehezkého, ale dělat že něco takového neexistuje znamená si lhát do vlastní kapsy a nabíhat si na vidle.

