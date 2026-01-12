Horst Fuchs by měl radost. Co německé ministerstvo doporučuje k domácím úsporám energie?
Pokud se ale do těch dobře míněných doporučení začtete podrobněji? Pak se nejspíš neubráníte dojmu, že je snad sepsal duch Horsta Fuchse.
O mrtvých jen dobré, říká se. Horst Fuchs nás opustil v červenci 2023. A tak pro ty, kdo si snad toho velikána nepamatují osobně, jen v krátkosti připomeneme, že byl legendou teleshoppingu. Jím nabízené kráječe zeleniny pro vytváření hvězdiček z mrkví; ruční odšťavňovače ovoce a laky pro ochranu karoserie sice zpravidla nikdo nepotřeboval, ani nijak zvlášť dobře nefungovaly. Ale způsob, jakým je tento mistr výhodných koupí, akčních slev a dárkových doplňků prezentoval, se prostě zapsal do historie.
Ten zvláštní melancholický pocit, jaký můžete mít ze sledování jeho archivovaných reklamních spotů - nebo z probírání hmotné pozůstalosti po babičce, která si jistě nenechala žádnou teleshoppingovou prezentaci plešatého elegána se zlatými náušnicemi utéct – se vám znovu připomene. To když zavítáte na stránky BMWE, a začtete se například do návodu Pětadvacet tipů na úspory energie.
Uvádí jej věty: „Nechte si od BMWE ukázat, jak můžete doma jednoduše šetřit elektřinu a plyn, a zároveň ulevit své peněžence. Každý příspěvek se počítá!“
V jednom balíku tak spolu s radami nepochybně užitečnými a potřebnými dostáváte i nádavkem informace, které jste rozhodně nehledali. Různé tipy, které nemají úplně praktický význam, zato apelují na vaši morálku, žádají změnu vašeho životního stylu a snaží se vás převychovat. Mísí se tu doporučení zásadní a účinná s těmi, které mají spíše psychologický než úsporný dopad.
Jako když vám někdo k multifunkčním štípačkám přibalí ještě mixér, cídič rodinných šperků a kapesní kompostér. Brožurka BMWE, která by měla malého spotřebitele inspirovat, na něj místo toho často přenáší odpovědnost v aspektech, které sám nedokáže ovlivnit.
Raději to vezmeme postupně.
První kapitolku brožurky Pětadvacet tipů na úspory energie, nazvanou úderně „Desítka tipů s okamžitým efektem na úspory energie“, si rozeberme podrobně. Schválně si nechte ve vlastní hlavě číst hlasem Zdeňka Junáka, který v naší verzi Horsta Fuchse daboval.
1. O jeden stupeň méně
Abyste šetřili energii na vytápění, nemusíte mrznout. Už snížení teploty o jeden stupeň může snížit spotřebu energie až o šest procent. Nižší teploty jsou navíc zdravější, zejména při spánku.
2. Chytré termostaty
Chytré a programovatelné termostaty vám pomohou nastavit optimální teplotu v místnosti a také požadované časy vytápění. Nabízejí ideální kombinaci komfortu a úspor energie a moderní termostat lze nainstalovat velmi rychle. Stačí odšroubovat starou hlavici z radiátoru a našroubovat nový model.
3. Odvzdušněte radiátory
Vydává některý z vašich radiátorů bublavý zvuk? Pak je třeba odvzdušnit topný systém pomocí odvzdušňovacího klíče. Odvzdušnění zabere v průměru pět minut na jeden radiátor. Je to čas dobře investovaný, protože pravidelné odvzdušňování šetří náklady na vytápění.
4. Nezakrývejte radiátory
Radiátory nepotřebují vzduch uvnitř – ale kolem sebe. Aby pracovaly energeticky úsporně, neměly by být zakryté. Před radiátory by neměla stát pohovka, police ani viset těžký závěs. Tím lze snížit spotřebu energie až o 12 %.
5. Je lepší větrat intenzivně a krátce
Při větrání na ventilačku doslova vyhazujete náklady na vytápění oknem ven. Ochladí se také nábytek, což znamená, že je následně potřeba více energie na vytápění. Mnohem lepší je nárazové větrání: krátce stáhněte topení, otevřete okna dokořán - otevřete i dveře, a pusťte dovnitř hodně čerstvého vzduchu. Stačí pět až deset minut.
6. Utěsněte dveře vedoucí na půdu a do sklepa
Elastické těsnicí pásky na spodní hrany dveří, pružné těsnicí profily a kartáčová těsnění stojí málo – ale dokážou hodně. Platí to zejména pro dveře do nevytápěných prostor, jako je sklep nebo půda, ale také do studeného schodiště.
7. Zavírejte dveře
Uzavíráním dveří mezi jednotlivými místnostmi lze zabránit až pěti procentům nákladů na vytápění. Zejména dveře do chodby, sklepa a na půdu by měly být vždy zavřené, aby teplo neunikalo nechtěně.
8. Vyměňte sprchovou hlavici a perlátor
Úsporné sprchové hlavice mají zabudovaný omezovač průtoku. Díky tomu spotřebují méně vody. Jedná se o chytré řešení, které může ušetřit až 30 % nákladů na teplou vodu. Také v kuchyni umožní úsporný perlátor na kohoutku efektivnější využití teplé vody.
9. Sprchujte se kratší dobu
Horká voda vyžaduje velké množství energie. Kratší sprcha při mírně nižší teplotě vody šetří vodu, energii i náklady. Jednoduchý tip? Během mydlení vodu vypněte.
10. Myjte si ruce studenou vodou
Mýdlo odstraní nečistoty i bez použití horké vody. To znamená, že k mytí rukou lze použít i studenou vodu.
A teď už kritika bez šetření
Co je na téhle desítce tipů, která nám má okamžitě pomoci k úsporám, nedobře?
V první řadě je to nevyváženost.
Vedle prvního bodu, onoho O jeden stupeň méně, kterému není co vytknout, staví takové prkotiny, jako bod desátý, Myjte si ruce studenou vodou. Ta jednička, vztažená ovšem na celý topný systém, skutečně může vytvořit prostor pro reálnou úsporu energie. Pravda, ve starších budovách vás může dostat na hranu komfortu, ale skutečně z hlediska úspor funguje.
Oproti tomu mytí rukou ve studené vodě je hygienicky přinejmenším sporné a energeticky naprosto zanedbatelné. Je to jen gesto, které vytváří pocit snahy, bez reálného dopadu. Výstupem toho, že si po celý rok budete pouštět ledovou vodu na ruce, je úspora jednotek kWh ročně. Což na váš účet za energie nebude mít měřitelný vliv. Přesto je mytí rukou studenou vodou vřazeno do první desítky.
Druhým nedostatkem jsou rady, které vlastně radami nejsou.
Odvzdušnění radiátorů je pro vás totiž přínosem jen tehdy, když jsou zavzdušněné. Jakmile máte topný systém v pořádku, nebubláte, nepřinese sám pokus o další odvzdušnění žádnou úsporu. Navíc se tím směšuje to, co je základní údržbou a úsporným opatřením. Je to jednorázová záležitost, nikoliv trvalá úspora.
Zrovna tak, pokud žijete v bytě, nemusíte asi utěsňovat dveře na půdu a do sklepa. Přičemž akcent na zavírání dveří v rámci jedné malé vytápěné garsonky smysl rovněž nedává. A nezakrývat radiátory? To platí jen u konvekčních těles. U moderních deskových radiátorů je efekt často zanedbatelný.
Třetím sporným modem jsou sporné morální apely.
Kratší sprchy jistě na spotřebu vody vliv mají, ale individuální sprchové návyky mají omezený rozsah změny. Ta v pořadí devátá rada vytváří pocit viny u těch, co se sprchují dlouho a snaží se jim vnutit sociální normu rychlého sprchování.
Ale neříká jim už nic o účinnosti ohřevu vody, ztrátě tepla v rozvodech anebo typu/zdroji toho tepla. Ostatně, proč byste se neměli sprchovat stejně dlouho, jako jste byli zvyklí, když jste si už pořídili onen perlátor, omezovač průtoku, kterým už šetříte třetinu spotřebovávané vody?
Tím nejvíce bolavým bodem celého konceptu kapitoly Desítky tipů s okamžitým efektem na úspory energie, jak je představuje BMWE, je ale přenášení odpovědnosti.
Implicitně předkládá, že když budete následovat desítku tipů, vaše problémy s energiemi se tím vyřeší. Pravda to ale není. V lepším případě utažením své potřeby snížíte spotřebu o desetinu. Ale nevyřešíte to hlavní. Systémové nastavení, zdroj energie, typ budovy. A právě 70–80 % spotřeby energie domácnosti je dané konkrétní budovou, nikoli vaším chováním.
Bez zateplení, regulace otopné soustavy nebo zásadní úpravy zdroje tepla jsou jakékoliv naznačené úspory… slušně řečeno omezené. Ta německá kapitola Desítka tipů s okamžitým efektem na úspory energie by se tedy správně měla spíš jmenovat „Jeden dobrý typ a jedno až dvě užitečná doporučení“.
Ale to by se asi tak dobře neneslo.
Přínos jako z reklamy se nekoná
V brožurce Pětadvacet tipů na úspory energie je těch postřehů, v dalších dvou kapitolách, co do počtu ještě dalších patnáct. A i ony povětšinou zůstávají tím typickým příkladem dobře míněné, ale silně nevyvážené energetické osvěty. Protože některé ty rady dávají velmi dobrý smysl, zatímco jiné jsou marginální a mají spíš psychologický než energetický efekt.
Nemá cenu je tu uvádět všechny, protože většina z nich se už dávno minula svou dobou. Podivně například působí, že ačkoliv byla brožurka na BMWE publikována v rámci kampaně Energiewechsel v srpnu 2025, doporučuje vám výměnu klasických žárovek za LED. To už je na německé poměry tak deset až patnáct let za zenitem. A další uvedená domácí doporučení – jako vypínání nepoužívaných spotřebičů (v režimu standby) ze zásuvek; používání raději notebooků namísto stolních počítačů potažmo preferenci úsporných myček nad ručním mytím nádobí vyvolávají spíš diskuzi, než chuť šetřit.
Protože těch za rok ušetřených 10 kWh spotřeby za energetické upíry v režimu standby vám tisíce kWh celkové spotřeby domácnosti v lacinější účet nepromění. Stejně jako je minimální rozdíl hodinovém výkonu notebooku a stolního PC; potažmo že zhodnocení úsporného potenciálu myčky je navázáno na specifický program, moderní spotřebič a pouze při celém naplnění.
Ve výsledku rady a tipy BMWE nejsou vyloženě špatné. Některé z nich se opravdu hodí. Ale většinou nejde o skutečná úsporná opatření, jen nahodilou sbírku drobných kroků a proměněných návyků bez hlubších výsledků. Což nás vlastně navrací ke králi teleshoppingu, Horstu Fuchsovi.
I on nám s nakažlivým nadšením ukazoval, že jedním jednoduchým trikem lze vyřešit složitý problém. A ne že by jeho produkty nikdy vyloženě nefungovaly, jen jejich skutečný přínos byl zpravidla výrazně menší, než jak působil na obrazovce. Brožurka BMWE funguje podobně: nabízí čtenáři pocit, že svůj účet za energie zkrotí rychlou sprchou a studenou vodou v umyvadle. Což se mu ale nejspíš nepovede, i kdyby stříhal hřebíky nůžkami.
