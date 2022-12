Lesy ČR hledají ředitele lesního hospodářství, tendr na ekonomického šéfa nebude

Foto | Babette Landmesser / Babette Landmesser / Unsplash Ilustrační foto

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vypsal výběrové řízení na místo ředitele lesního a vodního hospodářství. Výběrové řízení na ekonomického ředitele podnik vypisovat nebude. "Generální ředitel Dalibor Šafařík oslovil několik kandidátů, s nimiž nyní intenzivně jedná. V první polovině ledna rozhodne o obsazení pozice," řekla ČTK mluvčí podniku Eva Jouklová. Před svým jmenováním Šafařík na konci listopadu řekl, že na obě místa odborných ředitelů vypíše výběrová řízení.

Zájemci o místo ředitele lesního a vodního hospodářství se mohou hlásit do 30. prosince. Zatím úsek z pověření vede Jiří Groda, který od konce loňského roku do letošního 13. prosince byl pověřeným generálním ředitelem podniku a předtím lesním správcem Lesní správy Vítkov na Opavsku. Grodu vedením úseku pověřil Šafařík, který státní podnik vede od 14. prosince. Do poloviny prosince úsek z pověření vedl lesní správce ze západočeského Stříbra Ivan Klik.

Místo ekonomického ředitele zastával do poloviny prosince právě Šafařík. Řízením ekonomického úseku je nyní pověřen vedoucí odboru daní a účetnictví Jaroslav Peštuka, který úsek z pověření vedl již v první polovině letošního roku.

Obchodní a správní úsek od 1. dubna vedou Radovan Srba a Igor Kalix. Do funkcí je tehdy jmenoval Groda. Srba i Kalix v těchto funkcích působili v letech 2014 až 2018 v týmu bývalého generálního ředitele Daniela Szóráda.

Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi. Za letošní tři čtvrtletí meziročně znásobily hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy Kč. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva. Úkolem Lesů ČR v nadcházejícím období bude obnova lesů po kůrovcové kalamitě.

