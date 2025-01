Jiří Hlavenka: Německé emise CO2 z výroby elektřiny – pokles je silný a dále rychle pokračuje

Radek Čuda 3.1.2025 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl

Teď jde o to, nakolik to myslí vážně ... tedy nakolik je to technicky vůbec reálné, v jakém časové horizontu a s jakými náklady.



Aby to neskončilo u toho, že bude tvrdit jak vlastně hrozně chtěl, ale prostě to nešlo ...

Odpovědět