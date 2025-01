Jiří Hlavenka: „Hoax“ s obřími fény nevydržel ani týden

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Takže „hoax“ s obřími fény čili mařiči energie vydržel necelý týden. Krátké shrnutí: žádné gigawattové fény nikdo stavět nebude, je to blbost, kravina, nepochopení o co jde, z komára velbloud.Systém výkonové rovnováhy čili SVR (tak se to odborně nazývá), který neustále a typicky velmi jemně dorovnává rozdíly mezi výrobou a spotřebou, tu dávno existuje, tedy před obnovitelnými zdroji. Slouží typicky dvěma věcem: za prvé vyrovnává „jemné chvění“ v síti směrem nahoru i dolů. Ekonomicky/energeticky jde o marginální, maličké hodnoty. Dokážeme predikovat spotřebu i výrobu VELICE dobře, ale samozřejmě nikdy ne na 100 %, takže potřebujeme rychlé prostředky na jemné dorovnání.

Druhým velkým důvodem (už významnějším) je vyrovnání nečekaných výpadků, které v síti nastávají a mohou být i docela velké.

Například před cca dvěma měsíci došlo k nečekanému a okamžitému výpadku temelínského reaktoru (1000 MW), přičemž ten druhý taky nejel (plánovaná odstávka). I na to systém výkonové rovnováhy musí být připraven – a zvládl to.

Výpadky s velkým dopadem nastávají na velkých rozvodnách: opět, nemá to nic společného s OZE, jsou to složité systémy, poruchy se stávají a stávat budou.

Doladění směrem shora (tedy ono „maření“) tu je už odedávna – například se používají elektrokotle, použitelné je to též ve velkých, průmyslových mrazírnách (prostě „rychle zamrazíte víc“).

Tato zařízení ale jedou jen jednotky, maximálně desítky hodin ročně, jen vyrovnají to drobné zakolísání. I celkové množství energie je malinké, takže by se v žádném případě nikomu nevyplatilo stavět někde „obří fény“, to by dělal jen blázen. (A pokud si to postaví, jeho problém, prodělá kalhoty).

Informace o „gigawattových fénech“ je nepochopením spekulačně vyblokovaného výkonu, který v praxi nebude použitý.

Otázka pak je, co se situacemi, kdy fotovoltaiky vyrábějí, není pro to využití a ceny na spotu padají do záporu? S nimi si poradí trh: vyrábět elektřinu a ještě za tuto výrobu někomu platit je nesmysl. Zrealizuje se tedy postupně jednak smysluplné využití této vyrobené elektřiny, případně zabránění přetoků do sítě (to se ostatně už děje dnes). Pořád lepší mít „nulu“ než ještě za to platit, nejlepší je ovšem nalézt cestu k smysluplnému využití.

Přečtěte si také | Jiří Hlavenka: Lít beton jen do přečerpávaček nestačí

A tím můžeme povídání hezky ukončit. Česká vláda totiž má od Unie (neb v EU nesedí blbci, fakt) závazek připravit zákon, který právě toto smysluplné užívání zakotví do práva, umožní, usnadní („Akumulace a flexibilita“). Povinnost připravit tento zákon byla do 31/12/2020 – ano, nepřeklepl jsem se.

Máme rok 2025 a zákon co? Zákon stále není.

(To, že se zprávy okamžitě chytla dezinfo scéna a „triumfálně“ to prezentovala jako další zrůdnost už i tak zrůdného Green Dealu, tomu se nedivím. Jen ale prosím příčetnější publikum, které se nad tím okamžitě pohoršovalo a repostovalo to dál – chápu, že sociální sítě k tomuto hrozně lákají, ale zkusme třeba příště dvakrát měřit a jednou sdílet).

reklama