Jiří Hlavenka: Lít beton jen do přečerpávaček nestačí

Petr Palacký napsal velmi chytlavý text k přečerpávajícím elektrárnám . Zjednodušeně říká: budou obrovské výkyvy mezi výrobou a spotřebou energie (naprosto pravda), musíme stavět přečerpávačky, ty to vyřeší. S tím, že možná nebudou potřeba jaderky, když postavíme hodně přečerpávaček. A dokonce přidává nějaká čísla.Jenomže jak to bývá, skutečnost je vždycky o dost složitější:

1) Ukázaná elektrárna Dlouhé Stráně je jedinečná. Nabízí obrovský spád 510 metrů, což je zhruba mezi Pecí a Sněžkou, pro představu. Čím vyšší spád, tím více energie; objem horní nádrže je 2,5 milionu kubíků – to taky jen tak nevytvoříte na každém kopci. (Potřebujete navíc dvě nádrže o tomto objemu, jednu nahoře a jednu dole. Jedna je k ničemu, to je jasné).

2) MŽP říká, že má vytipovaných šest lokalit s možným celkovým instalovaným výkonem 1222 MW a zdvojnásobit tedy současný výkon českých přečerpávaček (o ten se starají dominantně právě Dlouhé Stráně s instalovaným výkonem 650 MW).

3) A teď to opravdu důležité: vlastně nejde ani tak o výkon, ale o KAPACITU. Tedy kolik energie do přečerpávaček (do těch nádrží) nacpete, abyste to z nich zase mohli vysosat. Dlouhé Stráně mají kapacitu 3,7 GWh. O kapacitě těch nových se v záměru nic nepraví, ač je to podstatný údaj – tak hoďme přes palec, že to bude taky dvojnásobek a budeme mít zásobník na 7 GWh.

4) Jsme u sluníčka. Aktuálně je instalovaný výkon fotovoltaik u nás 3,5 GW, což se podobá těm Dlouhým Stráním a vlastně nám to dává možnost jednoduchého výpočtu: v létě (cca duben-září), když sluníčko peče, vyrábějí fotovoltaiky každou hodinu po dobu 7-10 hodin tento výkon, tedy vyrobí každou hodinu 3,5 GWh a umožní tak "natlakovat" Dlouhé Stráně na plnou kapacitu.

5) JENOMŽE Dlouhé Stráně se "tlakují" šest hodin; znamená to, že jen asi 15 % z toho, co přes den poskytuje sluníčko, můžete narvat do přečerpávačky. Dobře, má se to zdvojnásobit, pořád je to jen 30 % a nezapomeňme, že fakticky s kapacitou FTV u nás jsme na úplném začátku. Autor sám níže uvádí dle studie EGÚ, že potenciál je 27 %; dnes jsme asi na 2 %, tedy bavíme se o cca 40 GW instalovaného výkonu: 40 GWh elektrické energie, která proudí v letních dnech do sítě (případně do země na žížaly, pokud ji není kde udat) každou hodinu.

6) Tedy: přečerpávačky jsou moc hezká technologie, ale hlavnímu problému jenom mírně odlehčí, a pokud budeme soláry rozšiřovat (což je dle mého správné, ale je potřeba přidat hodně větru), tak odlehčí vlastně jenom malinko.

(Dále bych tedy dost polemizoval s tou "vizuální krásou" přečerpávaček, ale to je jiná diskuse).

7) Co s tím? Energetika je mrcha a jednou z jejích vlastností je, že nemá žádné jedno fajnové řešení, ale je to vždycky vějíř, který to poskládá dohromady. Jaké, o tom se někdy rozepíšu, ale když jsme u těch úložišť, tak dvě čísla:

- 100 000 rodinných domků s fotovoltaikami a větší baterií (30 kWh) ve sklepě rovná se úložný prostor 3 GWh, tedy tolik jako ty Dlouhé stráně

- 100 000 elektromobilů se slušnou baterií (60 kWh) rovná se úložný prostor 6 GWh.

Přečtěte si také | Petr Palacký: Lijme nový beton ne do neefektivních atomovek, ale do nových přečerpávacích elektráren

A takhle se to prostě bude skládat.

A víte, jak se tohle velmi komplexní řešení obřího a zapeklitého problému, ze kterého jsem ilustroval jenom jednu část, jmenuje? Říká se mu Green Deal.

