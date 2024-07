Petr Palacký: Lijme nový beton ne do neefektivních atomovek, ale do nových přečerpávacích elektráren

Radek Čuda 19.7.2024 12:31

Ta radnice v Dejvicích fakt stojí čím dál víc za pikaču. Že budu jednou se slzou v oku vzpomínat na Kousalíkovou, to jsem tedy fakt netušil.



A když už se pan radní tak hezky rozjel, tak ... "Ministerstvo životního prostředí vytipovalo 6 nových lokalit pro výstavbu nových přečerpávacích elektráren na místech, kde nejsou významně v konfliktu s ochranou přírody a krajiny."



A je to názor jen Vršovic, nebo ten názor sdílejí i místní samosprávy a obyvatelé těch lokalit?



Prostě pokud někdo začne něco plácat o přečerpávačkách, tak by měl dát do placu konkrétní, zcela jednoznačně vymezené lokality a přihodit k tomu celkové investiční náklady a doklady o projednání záměru s dotčenými subjekty.



Bez toho je to jen výkřik do tmy.



Aby bylo jasno, obecně rozhodně proti přečerpávačkám nejsem, ale zde ještě více než jinde platí, že ďábel se skrývá v detailu.

Odpovědět