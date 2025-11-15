https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-palacky-musi-clen-vyboru-pro-dopravu-znat-magistralu
Petr Palacký: Musí člen výboru pro dopravu znát magistrálu?

15.11.2025 | Petr Palacký |
Diskuse: 2
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Singr / Ekolist.cz
Členka magistrátního výboru pro dopravu to dostává od médií sežrat, že nepoznala fotku magistrály. Protože tu přece musí znát každý.
 
Komentář, který Hospodářské noviny otiskly, je manipulativní a hloupý. Clickbaitově pracuje s "ilustrační fotkou" magistrály před hlavním nádražím, kterou opravdu nejde nepoznat, a přitom se jednalo o zcela jinou fotku nedávno zrekonstruované části Legerovy ulice, focenou ještě z protisměru běžného automobilového provozu.

Bez uzardění přiznávám, že já bych to taky nepoznal.

Práce Hospodářské noviny je v tomto ohledu ukázkově špatná.

Ale o to mi teď vůbec nejde.

Mnohem zajímavější je to podsouvané tvrzení, že člen výboru pro dopravu musí znát magistrálu, protože tam přece jezdí auta.

Zkuste si představit, že by člen výboru pro dopravu neznal nějakou ze stanic metra. Pohoršilo by to někoho?

Přitom metrem v Praze projede denně 8x víc lidí než magistrálou.

Dobře si pamatuju na dobu, kdy primátor Svoboda ještě během svého prvního funkčního období šel "vyzkoušet" MHD a spolu s novináři se projel autobusem na Strahov. Tehdy se ukázalo, že mu musí lístek na MHD označovat jeho asistenti, primátor tramvajenku neměl. Pohoršovalo to tehdy někoho?

Žijeme pořád v představě, že doprava = auta.

Že by se snad stal členem dopravního výboru někdo, kdo autem nejezdí? Pro většinu lidí nemyslitelné, skandální.

Že by někdo v dopravních výborech hájil zájmy těch, kteří se po ulicích pohybují pěšky? Pro většinu lidí mimo realitu.

Víte, jaký je poměr mužů a žen v komisích pro dopravu? Schválně jsem spočítal členy a členky komisí v městských částech Praha 1 až Praha 10. Výsledek?

85 mužů vs. 5 žen.

Náhoda? Nemyslím si.

foto - Palacký Petr
Petr Palacký
Autor je radní pro životní prostředí a klima na Praze 6, je členem Strany zelených.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
ss

smějící se bestie

15.11.2025 07:03
Nejenom magistrálu !
Odpovědět
pk

pepa knotek

15.11.2025 07:55
To, že volení zástupci nemají o problematice, kterou mají spravovat s péčí řádného hospodáře, ani šajn je zřejmě základní kvalifikační předpoklad pro výkon funkce. Jinak si to co se tady děje lze těžko vysvětlit, ještě by tu bylo nutnost mít IQ pod 90, ale to se při sestavování kandidátek raději nezjišťuje.
Odpovědět
 
