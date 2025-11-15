Petr Palacký: Musí člen výboru pro dopravu znát magistrálu?
Bez uzardění přiznávám, že já bych to taky nepoznal.
Práce Hospodářské noviny je v tomto ohledu ukázkově špatná.
Ale o to mi teď vůbec nejde.
Mnohem zajímavější je to podsouvané tvrzení, že člen výboru pro dopravu musí znát magistrálu, protože tam přece jezdí auta.
Zkuste si představit, že by člen výboru pro dopravu neznal nějakou ze stanic metra. Pohoršilo by to někoho?
Přitom metrem v Praze projede denně 8x víc lidí než magistrálou.
Dobře si pamatuju na dobu, kdy primátor Svoboda ještě během svého prvního funkčního období šel "vyzkoušet" MHD a spolu s novináři se projel autobusem na Strahov. Tehdy se ukázalo, že mu musí lístek na MHD označovat jeho asistenti, primátor tramvajenku neměl. Pohoršovalo to tehdy někoho?
Žijeme pořád v představě, že doprava = auta.
Že by se snad stal členem dopravního výboru někdo, kdo autem nejezdí? Pro většinu lidí nemyslitelné, skandální.
Že by někdo v dopravních výborech hájil zájmy těch, kteří se po ulicích pohybují pěšky? Pro většinu lidí mimo realitu.
Víte, jaký je poměr mužů a žen v komisích pro dopravu? Schválně jsem spočítal členy a členky komisí v městských částech Praha 1 až Praha 10. Výsledek?
85 mužů vs. 5 žen.
Náhoda? Nemyslím si.
reklama