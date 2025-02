Petr Palacký: Památkáři vs. klimatická krize

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | TSK Praha Ilustrační snímek.

Stojím si za tím, co jsem řekl pro televizi: „Kritéria, která památkové orgány uplatňují, jsou příliš přísná a trochu úzkoprsá a neodpovídají současné situaci. Nemůžeme sázet jenom stromy, které tam byly historicky, třeba před sto lety a které by se nám mohly líbit z čistě památkového hlediska.“

„Nezpochybňuji právo památkových orgánů vyjadřovat se k otázce výsadeb v památkově chráněných lokalitách. Nacházíme se ale v období bezprecedentní klimatické krize a musíme v první řadě zajistit, aby stromy vysazené stromy byly schopné ve zhoršených městských podmínkách fungovat po další desetiletí,“ dodával jsem ještě a pokračoval ve srovnání, že památkové orgány některé změny oproti minulosti bez problémů akceptují (jako třeba automobily), na jiných však tvrdě trvají, jako se týká právě stromů. To už se do reportáže bohužel nevešlo.

O co jde? Technická správa komunikací vysadila na jaře 2024 5 dřezovců trojtrnných v ulici U Letohrádku královny Anny, přičemž dřezovce trojhranné byly vybrány právě vzhledem ke své odolnosti a schopnosti dobře reagovat na klimatickou změnu. Tento taxon je odolný vůči znečištění ovzduší, roste i v méně kvalitní půdě a dobře zvládá městské podmínky.

Na základě striktního požadavku Národního památkového ústavu musely být během minulého týdne původní stromy přesazeny do nové lokace, konkrétně do zeleného pásu v ulici K Letišti. Na původní lokaci v ulici U Letohrádku královny Anny by měly být vysazeny lípy v březnu nebo dubnu 2025.

Pevně doufám, že se podobné bizarní situace, jakými jsme bohužel byli nyní svědkem v ulici U Letohrádku královny Anny, už nebudou opakovat. Každopádně ve výsadbě stromů na nová místa veřejného prostoru Prahy 6 budeme s Technickou správou komunikací i nadále pokračovat. Nedávno byly vysazeny nové stromy třeba v ulici U Petřin a v části Bělohorské ulice, v nejbližších měsících se můžeme těšit třeba na Kolejní ulici.

