Fotogalerie: Ekologická soutěž Adapterra Awards má 18 finalistů. Lidé hlasují o Ceně sympatie

Zdroj | Nadace Partnerství

Dlouhodobá příprava nového domova seniorů v Litomyšli přinesla potřebu zajistit účinnou protipovodňovou ochranu území. Po několika studiích a návrzích řešení nakonec autoři namísto klasického velkého poldru zvolili soustavu průlehu harmonicky zasazených do svahu. Díky nim se daří ochránit území před erozí a povodněmi, které dříve ohrožovaly okolní bytové domy a dělo by se to i u nového domova seniorů. Navíc tak vznikl i nový park s pěšinami, s výsadbou stromů a dalšími přírodní prvky. Park je ukázkou, jak lze technická opatření udělat tak, aby výrazně nezasahovala do okolní přírody.