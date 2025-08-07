https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/afp-parizane-resi-dilema-mezi-ekologii-a-touhou-po-klimatizaci-ve-vedrech
Pařížané řeší dilema mezi ekologií a touhou po klimatizaci ve vedrech

7.8.2025 20:51 (ČTK)
Někteří Pařížané odolávají, jiní kapitulují. Francouzské hlavní město nemá tradici individuálních klimatizací, ale jak rok od roku sílí vlny letních veder, musí jeho obyvatelé řešit dilema, jestli si do bytu pořídit klimatizační jednotku navzdory jejím ekologickým dopadům, napsala agentura AFP.
 
"Během poslední vlny horka jsem doma měla až 41 stupňů Celsia. Vůbec by mě nenapadlo, že je to možné," povzdychla si Marion Lafusteová, která žije pod slavnými zinkovými střechami francouzské metropole. "Kostky ledu před větráky, stažené rolety... zní to jako vtip," postěžovala si tato čtyřicetiletá matka.

Kdyby neměla to štěstí, že se může uchýlit na venkov, pravděpodobně by si koupila klimatizaci, a to i přes morální problém, který jí to způsobuje. "Je to absurdní, protože klimatizace ještě víc zhoršují globální oteplování. Ale teď už neodsuzuji ty, kteří ji mají," dodala.

V nejvyšším patře domu v 18. pařížském obvodu se Martine Bontempsová také dusí horkem, ale zatím se nevzdává. Dala přednost řešení v podobě stropního ventilátoru, o jehož instalaci požádala majitele budovy, kde si pronajímá byt.

Ruben Arnold si pořídil mobilní klimatizaci, která sice není optimální, ale umožňuje mu přežívat horka s malými dětmi. Musel ale přijmout kompromis v rámci svědomí, protože coby ředitel firmy zabývající se diagnostikou energetické účinnosti (DPE) zná všechny její škodlivé účinky. "I když víme, že je to sobecké potěšení, existuje bod zlomu, kdy všechny argumenty roztají," řekl tento 47letý otec rodiny.

"Přílišné horko je stejně nesnesitelné jako přílišná zima. Komfortní teplota je normální požadavek," zdůrazňuje Anne Ruasová, geografka na Univerzitě Gustava Eiffela.

Paříž, která je obzvláště hustě zastavěná, by mohla do roku 2050 zažít teplotní špičky až 50 stupňů Celsia a podle francouzského meteorologického úřadu by se měl znásobit počet tropických nocí. Jde o noci, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia; přílišné horko ale brání tělu v regeneraci a ohrožuje zdraví.

Během vlny veder v roce 2003 asi třetina starších obětí nezkolabovala na ulici, ale zemřela v přehřátých bytech. To je jeden z argumentů, který uvádí 53letá Sophie Juliniová, jejíž klimatizovaný byt nabízí několik hodin úlevy v chladnější místnosti její 86leté matce.

Podle nedávné studie pařížského urbanistického ateliéru (Apur) klimatizace ještě nezaplavily pařížské ulice jako v jiných velkých městech, ale jejich počet stále přibývá. Na rozdíl od kanceláří jsou pařížské byty stále málo klimatizované, ale je pravděpodobné, že pořízení tohoto systému bude exponenciálně růst, uvádí tato studie, která pomocí termokamer zmapovala tepelné emise vydávané klimatizačními jednotkami.

Tento trend by se měl s rozvojem turistických pronájmů v jednotlivých čtvrtích ještě prohloubit, aby byty vyhovovaly tomu, co očekává zahraniční klientela, předpovídá Apur.

"V celém bytovém fondu pozorujeme poměrně silný trend rozvoje klimatizace, což je velmi problematické," potvrzuje Karine Bidartová, ředitelka Pařížské agentury pro klima (APC), kterou založilo město Paříž na podporu ekologické transformace.

"Několik studií předpovídá, že masivní nárůst individuální klimatizace by oteplil vzduch o dva stupně," poukazuje Dan Lert, zástupce pařížského starosty zodpovědný za klimatický plán.

"Chápeme, že se jedná o poslední možnost, zejména pro zranitelné osoby. Problémem je, že se klimatizace považuje za automatickou volbu, zatímco existují levnější a účinnější řešení," tvrdí Frédéric Delhommeau, ředitel pro bydlení a energii APC.

Začít lze například energetickou renovací, včetně výměny zinkových střech, které fungují doslova jako smažící pánev. Problémem však je, že třetinu renovačních projektů blokuje nebo brzdí organizace Architectes des bâtiments de France (ABF), která upřednostňuje kulturní dědictví před zdravím lidí, lituje Dan Lert.

Podle Anne Ruasové se Paříž ještě obejde bez individuální klimatizace, ale ne na dlouho. "Místo toho, abychom říkali, že se (klimatizace) nesmí používat, a vyvolávali v lidech pocit viny, je lepší se zamyslet nad tím, jaké klimatizační systémy by pro obyvatele a město byly nejšetrnější," dodala Ruasová.

PH

Pavel Hanzl

7.8.2025 21:22
Zajímavé je, že tam nepočítají s tím, že ty zinkové střechy je nejlepší pokrýt fve panely. Ty absorbují veškeré sluneční záření, 20% odvedou do drátů a pod nimi se může střecha přirozeně chladit. A jejich elektřinu je ideální použít pohon na kimazizace, win - win se tomu říká, ne?
