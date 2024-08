Lesy ČR kácely v Krušnohoří staré stromy ilegálně, uvedla Greenpeace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greenpeace Těžba dřeva v krušnohorských bučinách.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní podnik Lesy ČR kácel staré stromy v Krušných horách ilegálně, uvedla dnes organizace Greenpeace. Podnik pokácel zhruba 400 stromů ve starých bučinách blízko Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří v lesnické sezoně 2021/2022. Kácení bylo ale v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, za což už podnik dostal pokutu, proti které se odvolal. Vyplývá to z dokumentu , který zaslalo ministerstvo životního prostředí organizaci Greenpeace.Podle informací v dokumentu šlo o lesy staré 250 let, které byly v roce 2017 zařazeny do návrhu přírodní památky Pekelské údolí, vyhlášené několik měsíců po kácení. O povolení kácet si přitom Lesy ČR zažádaly až po vykácení stromů, krajský úřad Ústeckého kraje žádost později zamítl. Podle dokumentu již Lesy ČR dostaly od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu 300 000 korun za nešetrné lesnické zásahy v Krušných horách a v Jeseníkách. Lesy ČR se proti tomuto rozhodnutí odvolaly a ministerstvo inspekci rozhodnutí vrátilo, protože má výhrady k části týkající se kácení v Jeseníkách. "Z dokumentu ovšem vyplývá, že nezákonnost kácení bučin v Krušných horách ministerstvo v plném rozsahu potvrzuje," uvedli zástupci Greenpeace.

Lesy ČR dříve uvedly, že v dotčených lokalitách hospodaří v souladu s koncepčním materiálem, který obsahuje doporučená opatření pro lokalitu Východní Krušnohoří. Greenpeace poukazuje na to, že podnik usiluje o kácení dalších starých stromů, a to v místech, kde má vzniknout Chráněná krajinná oblast.

reklama