Lesy ČR: Letošní úroda semen a plodů lesních dřevin je mimořádná

Nadprůměrně se urodily například žaludy, bukvice či jeřabiny.

Letošní úroda semen a plodů lesních dřevin pro semenářské potřeby je podle státního podniku Lesy České republiky (LČR) mimořádná. Měla by pomoci zajistit dostatek semen pro výrobu sazenic na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě. Semenářský závod LČR v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku zatím sebral téměř 200 tun semen a plodů, což bylo meziročně o 80 procent více, uvedl ředitel semenářského závodu Miloš Pařízek.

Nadprůměrně se urodily například žaludy, bukvice či jeřabiny. "Obvykle platí, že pokud je úroda velká, bývají i kvalitní plody a semena. Letos to tak zatím vypadá. Výjimkou je snad jen douglaska, která má mnoho prázdných šišek. Jako velmi kvalitní se naopak jeví semena jedle," uvedl Pařízek. Úrodu a kvalitu semen a plodů podle něj ovlivňuje počasí. Svědčí jim dostatek vláhy při zrání, nesvědčí naopak extrémní teploty a sucho.

Sbírat semena lesních dřevin je možné pouze v lese, který je uznán pro sběr osiva pro pěstování sadby. Přenos takzvaného reprodukčního materiálu zohledňuje přírodní oblasti a lesní vegetační stupně. "Plody a semena buď přímo distribuujeme do lesních školek k podzimním výsevům nebo putují do našeho závodu, kde je čistíme, třídíme a odstraňujeme prázdná nebo poškozená semena. Poté osivo ukládáme do skladů k pozdějšímu využití," uvedl Pařízek.

Týnišťský závod, který byl založen v roce 1971, saturuje potřebu semenného materiálu pro české lesnictví asi ze 75 procent. Kvůli rychlému zalesnění ploch po kůrovci státní podnik jeho orientaci v minulých letech investicemi desítek milionů korun změnil na produkci semen listnatých stromů z dříve převažujících jehličnanů. Po listnáčích je nyní vysoká poptávka.

Produkce závodu se za poslední tři roky zdvojnásobila při obrácení skladby dřevin na poměr 67 procent listnáčů a 33 procent jehličnanů. Závod například investoval do dvou termoboxů na termoterapii žaludů a sušení bukvic. K třídění semen závod pořídil optický třídič. Koupil také mláticí stroj na zpracování semen z lípy, habru, akátu nebo javoru. Loni upravil pět pater části skladu, aby mohl kvalitně sušit listnaté osivo.

